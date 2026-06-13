‘Checo’ Pérez se rinde a Fernando Alonso: “es una inspiración para todos”

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) aseguró este jueves, en los actos previos al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima prueba del mundial de Fórmula Uno, que el español Fernando Alonso es "una inspiración para todos" los demás pilotos.

"Fernando es una inspiración para todos, lo respeto muchísimo. Lo ves peleando por el 18º puesto igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial y es algo que dices: 'mira, alguien que lo ha ganado todo y sigue así de motivado a los 44'. Pero no, yo no me veo ocho años más en la Fórmula Uno", confesó el mexicano, de 36 años.

En declaraciones a los medios de comunicación en el circuito de Montmeló, donde hoy arranca el Gran Premio de Barcelona-Cataluña con las dos primeras sesiones de entrenamiento, Pérez valoró que disfruta "muchísimo" de sus duelos con Alonso, porque son "batallas muy limpias pero muy agresivas".

"No importa si estamos peleando por la victoria o por un 18º puesto, lo disfrutamos igual", añadió.

Preguntado por sus sensaciones sobre el monoplaza, Pérez, que cruzó la línea de meta en la décima posición en el Gran Premio de la semana pasada en Mónaco, pero perdió cinco puestos por una sanción, respondió que está "muy contento" con su rendimiento.

"El nivel al que estoy pilotando, sacando el máximo partido al coche prácticamente cada fin de semana, es importante para mantener esa trayectoria y seguir impulsando al equipo. Ese es mi principal objetivo", opinó.

Pérez, que regresó este curso a la Fórmula Uno con la escudería debutante Cadillac tras un año de ausencia después de su salida de Red Bull, confesó que volvió a la competición porque tenía "cosas pendientes por hacer".

"Quiero irme en mis términos y mostrarme a mí mismo que puedo irme como uno de los mejores pilotos, esa es mi motivación, una batalla en lo personal conmigo mismo", indicó el mexicano, antes de concluir: "Ahora todo el mundo se da cuenta del gran piloto que soy por cómo puedo llevar a Cadillac a ese nivel".