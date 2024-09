Charles Leclerc consigue el póker de poles, en la debacle de Lando Norris

Puede que haya sido una de las clasificaciones más importantes de esta recta final de la temporada. El Circuito urbano de Bakú iba de nuevo a agitar el avispero de la lucha por el Mundial de Fórmula 1 con un asfalto que ha tenido una mejora constante, con unos últimos cinco minutos de Q1 que han llevado el caso especialmente entre los hombres fuertes de la parrilla, con los dos McLaren y Max Verstappen teniendo que apurar sus últimos intentos para no quedarse fuera de la sesión de clasificación a las primeras de cambio.

No sería el caso de un Lando Norris que se quedaba fuera. El británico llegaba al fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán con el compromiso por parte de Oscar Piastri de ayudarle a pelear por el título de pilotos después de las fallidas ‘Papaya Rules’ que se vivieron en Monza, dejando escapar una victoria que recayó finalmente en las manos de Charles Leclerc. En este caso Norris no pudo cerrar su intentona definitiva, no sólo por las banderas amarillas que ondeaban por un toque con el muro de Esteban Ocon, sino porque Lando también cometió un gran error en la salida de la última curva antes de entrar en la rápida sección que desemboca en la larga recta de meta.

Norris se la había jugado con un juego de blandos usados que finalmente no le dio margen para pelear por clasificarse, mientras que Carlos Sainz y Fernando alonso también apuraron para clasificarse, cayendo en este caso Daniel Ricciardo como 16º, los dos Sauber y un Esteban Ocon que cerraba la clasificación.

Lando Norris cayó en la Q1 | McLaren

Había emoción por todo lo alto porque todo apuntaba a que, en Red Bull, Max Verstappen iba a buscar dar un golpe sobre la mesa tras muchos fines de semana en los que el neerlandés ha salvado los muebles después de que hayan quedado expuestas las debilidades del RB20. El tricampeón lleva sin conocer la victoria desde el Gran Premio de España, su mayor sequia sin triunfo de los últimos años. Max se puso en el primer intento ya delante, escoltado por un Checo Pérez que demostraba estar mucho más entonado que en fines de semana previos, mientras que el resto se apresuraba para salir a pista hasta el punto de que algunos obstaculizaron incluso el avance de George Russell por el carril del Pit-Lane.

Los Red Bull destapaban ya todo su potencial y, además de un monoplaza muy equilibrado y con carga aerodinámica para ser competitivo especialmente en el segundo sector, también la potencia del motor Honda conseguía entregar los caballos suficientes como para no perder el tiempo que se estaba dejando durante los entrenamientos libres del viernes en la larga recta del trazado urbano de Bakú. Verstappen terminaba la Q2 con el mejor tiempo, 14 milésimas mejor que Leclerc y con Checo Pérez tercero seguido por Russell y Alonso, mientras que Sainz también encontraba un hueco en Q3 al igual que Colapinto, Piastri, Hamilton y Alex Albon.

Carlos Sainz saldrá tercero, Alonso octavo | Ferrari

Al igual que en Jeddah, Bearman se quedó a las puertas de entrar en el Top10 de los mejores, algo todavía con más valor ya que no tiene el Ferrari que empleó en Arabia Saudí, sino que estaba montado en el HAAS. Junto a él cayeron Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, su compañero en esta ocasión, Nico Hülkenberg y un Lance Stroll que se quedaba 15º.

Todavía quedaba por comprobar el estado de las fuerzas en la Q3, donde una vez más Charles Leclerc partía como favorito para conseguir la cuarta Pole Position consecutiva en este trazado para el monegasco. Así lo conseguiría, con el piloto de Ferrari terminando primero y acompañado en la línea por Oscar Piastri, mientras que Carlos Sainz se quedaba con la tercera, a más de cuatro décimas de Charles y después de haberle dado en parte un rebufo determinante a su compañero para terminar de redondear ese último sector. Desde la cuarta plaza partirá el primero de los Red Bull, en este caso Checo Pérez, mientras que Max Verstappen sólo pudo ser sexto después de desperdiciar el primer intento por un trazado en la última curva antes de afrontar la recta.

Max Verstappen saldrá de nuevo fuera del Top5 | Red Bull Content Pool

Para los Mercedes, quinta y séptima posición, con George Russell de nuevo superando a Lewis Hamilton, mientras que Fernando Alonso partirá desde la octava plaza, por delante de los dos Williams, con Franco Colapinto clasificando por delante de Alex Albon. El británico tailandés tuvo un ajetreado último intento después de que uno de sus mecánicos se dejara conectador e ventilador de la toma superior, lo que obligó a Albon a detenerse para retirarlo.

Sesión de clasificación - GP de Azerbaiyán