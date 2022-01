Carlos Sainz hace historia y lleva a la victoria de etapa al Audi híbrido eléctrico

Después de que Sébastien Loeb le diera ayer la primera victoria de etapa a Prodrive en el Dakar, la tercera jornada de la carrera nos iba a deparar en esta ocasión también un buen puñado de emociones, comenzando en este caso por la primera victoria de un prototipo híbrido eléctrico en el rally, en este caso el Audi RS Q e-tron oficial pilotado por Carlos Sainz y Lucas Cruz. La pareja española conseguía el triunfo de etapa absoluto, el 40º en el palmarés del madrileño, pasando a la historia como los primeros competidores que logran una gesta tal con este tipo de propulsión.

No sería sin embargo una jornada tranquila. Con 255 kilómetros cronometrados en torno a la localidad de Al Qaisumah, 100 menos de los inicialmente planteados para lo que hubiera sido la segunda parte de la Etapa Maratón, el recorrido nos iba a dejar algunos problemas entre los punteros de la clasificación general de coches, especialmente escenificados en el caso de Sébastien Loeb, el cual se iba a dejar casi media hora respecto a Nasser Al-Attiyah, el cual continúa líder.

Loeb disputó más de 200 km sin tracción total | Red Bull Content Pool

El francés del equipo Bahrain Raid Xtreme, además de un pinchazo, también tuvo problemas de transmisión, lo que le llevó a rodar desde los 10 primeros kilómetros del itinerario competitivo con únicamente dos ruedas motrices. De esta forma, la defensa del alsaciano fue brillante, pero las limitaciones en estas condiciones de tierra y arena le llevaron a dejarse importantes segundos y pasar ya a asomarse a los 38 minutos perdidos respecto a Al-Attiyah que es más líder cuando apenas llevamos completado el primer cuarto de la carrera.

No fue el mejor día de Nasser, el cual se encontró desde muy pronto abriendo pista entre los coches debido a los problemas de Loeb, por lo que al final del día, eran cinco minutos los que cedía con el vencedor de la jornada, Carlos Sainz, el cual tuvo a su vez que defenderse de un inspirado Henk Lategan, también uno de los competidores de la estructura oficial de Toyota GAZOO Racing South Africa. El sudafricano terminaba a 39 segundos de Sainz, el cual no podía hacer otra cosa que lamentar la pérdida de tiempo en la etapa 1B del domingo que le ha llevado a tener una desventaja de más de dos horas. Audi no presentará una queja formal al respecto finalmente.

Nasser Al-Attiyah es aún más líder | Red Bull Content Pool

Aun así, y tras la debacle del primer día, Audi puede estar satisfecha por haber conseguido una victoria parcial tan pronto y sin haber competido previamente en ninguna carrera, demostrando la competitividad de su vehículo perteneciente a la categoría T1-Ultimate, mientras que Sainz sigue sacando brillo a su palmarés, demostrando que sigue teniendo cuerda para rato y que es una pieza fundamental para el proyecto de la firma de los cuatro aros.

Completaba las tres primeras plazas precisamente Stéphane Peterhansel, el cual tiene muchas horas de penalización, pero que continúa en carrera para seguir evolucionando el coche y para prestar ayuda a sus compañeros de equipo y lograr si puede algún triunfo (Audi no está inscrita por el momento en el Campeonato del Mundo de Rally-Raids, por lo que no suma puntos al término de cada día). La actuación de los de Ingolstadt se redondeaba con la quinta plaza de Mattias Ekström, justo tras los pasos de Nani Roma, también disfrutando de su mejor jornada hasta ahora.

Joaquim Rodrigues gana por primera vez para Hero:

Sentido homenaje de Joaquim a Paulo Gonçalves | Hero Motorsport

Si la victoria de Sainz y Cruz tras el sinsabor del domingo era emotiva, lo era aún más el resultado obtenido por Joaquim Rodrigues en motos. El portugués cruzaba la meta emocionado, todavía sin saber a ciencia cierta si había logrado el triunfo. Admitía que hoy en la moto se había sentido tan bien yendo rápido que estaba seguro que no iba sólo. Con él estaba Paulo Gonçalves, el piloto fallecido en el Dakar 2020 precisamente cuando había fichado por la marca con la que actualmente compite Joaquim, Hero Motorsports, y que además eran cuñados.

Lo había logrado el luso de 39 años, la primera victoria para el fabricante indio de motocicletas y una auténtica exhibición de pilotaje tras partir décimo y defenderse de los ataques de australianos y estadounidenses, precisamente con Toby Price, Mason Klein, Daniel Sanders y Skyler Howes escoltándole en la clasificación provisional de este martes. Rodrigues había aventajado en apenas un minuto al ganador en dos ocasiones del Dakar, lo suficiente como para inscribir su nombre con letras doradas en la historia de la carrera.

Problemas de transmisión para Cristina Gutiérrez | Red Bull Content Pool

Para Joan Barreda fue sin embargo un día para contener la pérdida de tiempo. El castellonense se dejó 10 minutos abriendo pista, pero al menos en la general sólo cuenta con 23 minutos de desventaja respecto a Sam Sunderland, ganador del Dakar 2017 que actualmente compite bajo los colores de la firma española GasGas. El británico tiene apenas cuatro segundos de margen sobre el motard de Yamaha, Adrien Van Beveren.

En quads, Pablo Copetti ganaba y es más líder tras el abandono de Laysvidas Kancius, mientras que entre los T4 se mantiene el dominio de los Can-Am de los hermanos polacos Michal y Marek Goczal. En T3, malas noticias. El OT3 de Cristina Gutiérrez ha sufrido problemas con la transmisión lo que la ha llevado a estar parada en mitad del recorrido, al mismo tiempo que se confirmaba el abandono de Andreas Mikkelsen tras haber dañado ayer la jaula de seguridad. La única parte buena para Red Bull Off-Road Team es que Seth Quintero conseguía una nueva victoria después de las conseguidas en la prólogo y en la Etapa 1B. Lástimas que ayer no pudo terminar por problemas de diferencial y se ha despedido el joven de 18 años de prácticamente cualquier opción de podio.