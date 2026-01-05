Sanders se impone a Canet en la tercera etapa en motos del Dakar y se pone líder

El actual campeón del 'raid' ha sumado su décimo triunfo parcial en la carrera para ponerse al frente de la clasificación general en una jornada que ha sido dominada con claridad por él y por su compañero de equipo, un Canet que se había proclamado ganador en las dos primeras etapas y que ha finalizado a 1:36. Por detrás, han llegado las Honda del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina.