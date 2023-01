Audi se queda sin su tercer coche en una semana para olvidar

En menos de 24 horas, Audi ha visto cómo Peterhansel y Sainz caían 'eliminados' de la lucha por la victoria en el Rally Dakar 2023, para que, en la siguiente etapa, la séptima, que se disputaba este sábado, Mattias Ekström haya tenido una suerte similar. Tras el toque con una roca, el escandinavo ha tenido que detenerse superado el kilómetro 196 de los 333 a los que estaba programada la prueba para este día, con una laboriosa reparación a la que contribuirían Carlos Sainz.

Sí, el madrileño finalmente pudo reengancharse junto a Lucas Cruz a la competición durante este sábado. La pareja española de Audi llegó ayer al vivac por sus propios medios, pero en este caso, regresando por una vía alternativa. Esto significaba que debería continuar en carrera después de recibir una gran penalización de 28 horas y 45 minutos, además de partir a la especial desde la 68ª posición, algo que finalmente se modificó ya que, al ser Sainz piloto élite, pudo pedir que se le recolocara para partir desde la 40ª.

Y esto ha permitido por ejemplo que Ekström haya podido seguir con su reparación incluso antes de lo previsto (por ahora lleva más de tres horas y cuarto perdidas), ya que finalmente el Audi RS Q e-tron E2 de Sainz serviría como fuente de repuestos para el del escandinavo con el objetivo de que pudiera seguir en carrera cuanto antes y con algún objetivo de acabar entre los 10 primeros todavía vigente. En el caso de Sainz y Cruz, una vez que Ekström consiga reparar, sólo le quedará esperar a que llegue el camión de la asistencia con los repuestos necesarios para su coche.

Con el cambio decidido por ASO que llevaría a la celebración de una etapa semi-maratón en estos dos días que conforman el fin de semana, era muy importante no someter a las monturas a un intenso desgaste ni a grandes daños, ya que sólo dispondrán del trabajo de la asistencia durante dos horas tras la etapa de hoy y posteriormente los competidores viajarán a un vivac donde descansarán antes de la segunda parte de esta fase más exigente previa a la jornada de descanso del próximo lunes 9 de enero.

Sébastien Loeb asciende a la quinta plaza | Red Bull Content Pool

La victoria de la jornada sería para Yazeed Al-Rajhi, el cual se ha aprovechado de que el ritmo de los pilotos que abrían pista no ha sido todo lo rápido como en otras ocasiones, para llegar a endosar más de 16 minutos a Nasser Al-Attiyah. El qatarí, que cuenta con más de una hora de margen al frente de la general, se ha dejado superar muy pronto por Sébastien Loeb, dejando que él asumiera todos los riesgos y que por tanto los dos acumularan una pérdida importante ya que no contaban con las trazas marcada por unas motos que no han competido hoy debido a la cancelación de la etapa para ellos y para los quads.

Completaban las tres primeras plazas entre los coches, los Prodrive Hunter T1+ de Vaidotas Zala y Guerlain Chicherit, aunque estos dos, después de la gran cantidad de tiempo cedido durante esta semana, no tienen demasiada relevancia en la general. Precisamente la clasificación absoluta muestra cómo Naser Al-Attiyah y Mathieu Baumel siguen destacados en la cabeza, con 61 minutos de margen sobre Henk Lategan, 71 con Lucas Moraes y más de hora y media respecto a Giniel de Villiers. El primer competidor no Toyota pasa a ser ahora Sébastien Loeb, a 1 hora y 57 minutos del que fuera su rival el año pasado por el título del W2RC.

Mañana se disputará la última etapa de esta primera semana, en la que sí estarán también presentes los competidores en motos y quads, sumándose a los de coches, camiones, UTV y Classic que sí han competido este 7 de enero. En total, 346 kilómetros cronometrados antes de un merecido descanso después de unos días en los que la crudeza del Rally Dakar 2023 se ha llevado por delante a muchos favoritos, especialmente en coches y motos, siendo el último de ellos, Erik Van Loon, que con un vuelco antes del kilómetro 100 también tendría que ser evacuado para hacerle los chequeos pertinentes en su espalda.