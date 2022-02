El Alpine A522 de Fernando Alonso y Esteban Ocon estará vestido de rosa

Había mucha curiosidad por ver cómo sería la decoración del Alpine A522 F1 que pilotarán Fernando Alonso y Esteban Ocon en la temporada del Mundial de Fórmula 1 y finalmente no ha decepcionado. No en este caso porque fuera toda una sorpresa el que BWT, nuevo sponsor principal de la escudería con sede en Enstone haya introducido su particular tono rosa corporativo en la librea, sino que la formación de la marca de Dieppe ha destacado por ser el único equipo que ha presentado dos decoraciones para este año competitivo.

Precisamente comenzarán con la gran novedad, la versión con el rosa como tono predominante incluso sobre el azul que siempre ha representado a la firma gala, en este caso siendo el diseño elegido para los dos primeros Grandes Premios de 2022, Bahréin y Arabia Saudí. A partir de ahí, el monoplaza de Esteban Ocon y el de Fernando Alonso regresará al ‘bleu’ de base, en este caso adornado por destellos rosas.

Alpine A522 F1 | Alpine

El listón está cada vez más alto para Alpine después de que la pasada campaña consiguieran una victoria en Hungría y un podio de Fernando Alonso en el estreno del Gran Premio de Qatar, por lo que Laurent Rossi, CEO de la compañía, ya se ha fijado como principal objetivo el estar en la zona media entre los constructores: “El quinto lugar es el mínimo al que deberíamos apuntar después del desempeño del año pasado. Hasta ahora hemos logrado nuestros objetivos y estamos contentos con el progreso que estamos mostrando, pero tenemos que ser realistas que este año se barajan todas las cartas”.

Fernando Alonso por su parte se mostraba completamente encantado con el nuevo A522 que estrenará ya en el primer día de test en el Circuit de Barcelona-Catalunya: “El coche se ve fantástico con las nuevas normas y me gusta la nueva decoración. Tenemos un nuevo motor y confiamos en que tuvimos un buen desarrollo para esta nueva generación de coches. No sabremos cuál es la posición de todos hasta Bahréin, pero estamos emocionados de dar la primera vuelta al coche en las pruebas de esta semana. Espero que las nuevas regulaciones hayan funcionado y tengamos carreras más emocionantes rueda a rueda este año”.

Alpine A522 F1 | Alpine

Será un año de cambios, porque en Alpine han sacado el talonario para hacerse con los servicios de algunos de los grandes referentes del paddock, comenzando por Otmar Szafnauer, el cual llega como responsable de la escudería en sustitución de Marcin Budkowski, mientras que Bruno Famin deja la FIA para ser el nuevo director ejecutivo del brazo deportivo de Alpine en Viry-Châtillon. Por su parte, en el departamento técnico, Pat Fry ha sido ascencido al cargo de Jefe Técnico (Chief Technical Officer) y Matt Harman ocupará su lugar como Director Técnico.

Precisamente de los detalles del A522 por el momento no se podrán sacar demasiadas conclusiones, ya que los renders digitales son muy fáciles de modificar y de ocultar secretos, mientras que los coches expuestos en la presentación que se ha realizado en París parece que siguen siendo por el momento un modelo híbrido entre la maqueta presentada por Liberty Media y lo que realmente veremos en pista. Disposición push-rod al frente y pull-rod para la suspensión trasera, mientras que las branquias aparecen una vez más como ya vimos en Aston Martin y en el Ferrari, además de optar por un ala delantera de cuatro elementos y las entradas de aire muy estrechas y amplias en los laterales.