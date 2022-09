AlphaTauri se decide y confirma la renovación de Yuki Tsunoda

Más información AlphaTauri acaba con los rumores y confirma a Pierre Gasly para 2023

Con apenas 11 puntos en las carreras disputadas durante esta temporada 2022, Yuki Tsunoda se encontraba precisamente a esa misma distancia de su compañero de equipo en AlphaTauri cuando se ha llegado al momento importante del año. El japonés todavía no había asegurado su asiento de cara a la temporada 2023, misma situación en la que se encontraban otros nombres como Mick Schumacher, Zhou Guanyu o Nicholas Latifi.

La escudería con sede en Faenza tenía que empezar a aclararse después de que ya en el lejano Gran Premio de Canadá se anunciara que la intención pasaba por mantener a Pierre Gasly hasta el final de su contrato. A partir de ahí, el culebrón entre Alpine y McLaren por la disputa de los derechos de Oscar Piastri, así como la marcha de Fernando Alonso hacia Aston Martin en el puesto de Sebastian Vettel, suponía que el piloto galo pasaba a ser uno de los principales candidatos a acompañar a su compatriota, Esteban Ocon en el equipo de Enstone.

Se desconoce quién acompañar a Tsunoda en 2023 | Red Bull Content Pool

De esta forma, con el verano tocando sus últimos compases, AlphaTauri se encontraba con que no tenía asegurado ninguno de sus pilotos para la temporada 2023 y que, uno de sus pretendidos para sustituir a Gasly, Colton Herta, todavía no tiene demasiado seguro el poder contar con la superlicencia de la FIA para poder competir en el Mundial de Fórmula 1 a pesar de sus grandes campañas en las IndyCar Series. Nyck De Vries ha pasado a ser una de las alternativas a ese nombre del estadounidense.

Todo ello parece haber empujado a la estructura a renovar a Tsunoda aunque pudieran quedar dudas acerca de su rendimiento, siendo el propio piloto nipón el que ha mostrado sus satisfacción por este nuevo acuerdo con el equipo italiano: “Quiero agradecer a Red Bull, Honda y AlphaTauri la oportunidad que me dan de continuar en Fórmula 1. Desde que me mudé a Italia el año pasado, cerca de la fábrica, me siento más cercano al equipo y estoy feliz de poder continuar en 2023. Esta temporada aún no ha acabado y vamos a seguir luchando en esa batalla de la zona media. Estoy concentrado en terminarla lo más alto posible y después ya pensaremos en 2023”.

Cada vez son menos los asientos disponibles | Red Bull Content Pool

En sus 36 Grandes Premios en el Mundial de Fórmula 1, el mejor resultado de Tsunoda sigue siendo el cuarto puesto conseguido en el caótico final de temporada 2021 en el Circuito de Yas Marina. Aunque restan todavía seis carreras para que termine el año, desde el equipo reconocen que el objetivo siempre pasó por darle algo más de margen para valorar su crecimiento tal y como ha declarado Franz Tost: “Como siempre digo, un piloto necesita al menos tres años para familiarizarse completamente con la Fórmula 1, así que me complace que le hayan dado tiempo para mostrar todo su potencial”.

Con esta confirmación, siguen sin resolverse por el momento los asientos vacantes o no confirmados en Alfa Romeo como compañero de Valtteri Bottas, los dos pilotos titulares de Williams, el compañero de Ocon en Alpine, el segundo piloto en HAAS y si finalmente Pierre Gasly permanece o no con AlphaTauri.

