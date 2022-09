El Gran Premio de Mónaco continuará dentro del Mundial de Fórmula 1

A pesar de la gran carrera que se pudo ver el pasado mes de mayo con la lluvia como aliada y la excelente victoria de Checo Pérez, el Gran Premio de Mónaco volvía a estar en la cuerda floja precisamente en el momento en el que se estaba discutiendo su renovación con el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. La carrera del principado pasaba a ser una de las citas más amenazadas por la llegada de nuevos circuitos y por la posibilidad de recuperar otras pruebas que se habían perdido durante los últimos años por la pandemia y por otros compromisos.

Una carrera histórica dentro del motorsport se quedaba entonces pendiente de la evolución en las negociaciones, algo que también sucedía con el Gran Premio de Bélgica que se celebra en Spa-Francorchamps y el de Francia, con el siempre polémico Circuito de Paul Ricard. La pista gala sería la primera en caer, mientras que la de las Ardenas resistía en el calendario de 2023 al no haber podido finalmente asegurar una carrera en el continente africano, concretamente en el trazado sudafricano de Kyalami.

En 2023 se disputará el 28 de mayo | Red Bull Content Pool

Con los regresos de Qatar y China, así como la introducción de Las Vegas junto a Austin y Miami, Mónaco podría temerse perder su estatus de Gran Premio de Fórmula 1, una situación que finalmente quedaría descartada después de confirmarse, apenas unos minutos después, que la carrera urbana había renovado su presencia por otras tres temporadas más, asegurando que, además de Bakú, seguirá siendo uno de los pocos trazados de este tipo que se desarrollan en Europa.

Por el momento la edición de 2023 se disputará de nuevo el fin de semana del 28 de mayo, compartiendo el foco mediático con la disputa de las 500 Millas de Indianápolis y pasando a celebrarse precisamente justo antes que el Gran Premio de España. Se aplazaba por el momento cualquier discusión acerca de la conveniencia o no de que Mónaco se mantenga en la Fórmula 1, acerca de si es o no un circuito aburrido que no se adapta a la era moderna del campeonato o si los estándares en materia de seguridad son los mínimos exigibles.

Siempre en entredicho por el espectáculo y la cuestión económica | Mercedes-Benz

“Estoy feliz de confirmar que competiremos en Mónaco hasta 2025 y emocionado de estar de vuelta en las calles de este famoso Principado para el campeonato del próximo año el 28 de mayo”, dijo Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. "Quisiera agradecer a todos los involucrados en esta renovación y especialmente al Príncipe Alberto II de Mónaco, a Michel Boeri, Presidente del Automóvil Club de Mónaco y a todo su equipo. Esperamos volver la próxima temporada para continuar nuestra asociación juntos”.

La importancia una vez más del dinero

Aunque parezca mentira, una de las situaciones que han llevado a que el Gran Premio de Mónaco esté siempre en el alero ha sido el dinero, en este caso por el prácticamente insignificante montante en materia de canon que históricamente han tenido que pagar los organizadores de la carrera respecto al resto de citas que se celebran en la temporada. Hablamos de diferencias de varias decenas de millones de euros, así como la gestión propia de las zonas VIPs, la posibilidad de explotar la publicidad visual que se encuentra a lo largo del circuito, así como que sea el ACM el encargado de la retransmisión oficial ese fin de semana, todos ellos derechos adquiridos por la buena relación entre Michel Boeri y Bernie Ecclestone. Se desconoce si algo ha cambiado con este último acuerdo, pero desde el primer momento parecía que ambas partes estaban condenadas a entenderse.