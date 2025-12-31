¡Último Cupón Diario del año! Comprueba el resultado del sorteo de Nochevieja (miércoles, 31 de diciembre de 2025)

Este miércoles la ONCE continúa celebrando sorteos y, antes del esperado Cupón Extra de Navidad, llega el resultado del Cupón Diario de este miércoles, último día del 2025.

Es Nochevieja, llega el final del año, hay quien aprovecha para hacer su resumen del 2025 pero otros siguen con normalidad... ¡Como los sorteos de la ONCE! Su Cupón Diario celebra hoy un nuevo sorteo y en laSexta te ofrecemos su resultado ganador.

Tras el sorteo del Cupón del martes, el Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 31 de diciembre de 2025, el número premiado es el pendiente de confirmación, que permite a los ganadores llevarse 35.000 euros. Por otro lado, la serie premiada con 500.000 euros es la pendiente de confirmación del mismo número.

¿Cuándo y cómo se juega el Cupón de la ONCE?

El Cupón Diario es el juego que se lleva celebrando más tiempo de todos los que organiza la ONCE, y se celebra de lunes a jueves a las 21:25h. Los cupones cuestan 2 euros y la participación incluye un número de cinco cifras y un número de serie especial. Los participantes que jueguen solo con el número optan a un premio de 35.000 euros, y los que acierte la serie se harán con un gran premio de 500.000 euros..

Además, el formato 'Gana por los dos lados' premia a las cuatro primeras y cuatro últimas cifras con 250 euros. Las tres primeras y tres últimas se llevan 25 euros, mientras que las dos primeras y dos últimas otorgan 6 euros. Los dos reintegros que se generan (primera y última cifra del número ganador) devuelven lo jugado a los ganadores.

¿Qué premios reparten el Cuponazo y el Sueldazo de la ONCE?

Existen también variantes de este sorteo para el resto de días de la semana. Los viernes se juega el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros y cuyos ganadores de cinco cifras y serie reciben 6 millones de euros, mientras que los que acierten las cinco cifras se llevan 40.000 euros. También se aplica el 'Gana por los dos lados': las cuatro primeras y últimas cifras se llevan 500 euros; las tres, 50 euros; dos primeras y últimas se pagan a 6 euros y los reintegros a 3 euros.

El juego del fin de semana se llama Sueldazo y funciona de la misma manera que el juego que se hace entre semana, aunque los premios son mayores: quienes acierten el número el sábado o domingo se llevan 300.000 euros al contado, y quienes adivinen también la serie recibirán un 'sueldo' de 5.000 euros al mes durante 20 años. Con el Sueldazo del fin de semana también se reparten cuatro segundos premios, que consisten en 2.000 euros al mes para los ganadores durante los siguientes 10 años.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

