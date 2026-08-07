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Comprueba el resultado de los sorteos del Triplex de la ONCE del viernes 7 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 7 de agosto de 2026.

Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este viernes Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este vierneslaSexta

Para este viernes 7 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 629
  • Segundo sorteo (12:00h): 698
  • Tercer sorteo (14:00h): 034
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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