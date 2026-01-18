TRIPLEX DE LA ONCE | Comprueba los 5 resultados de hoy, domingo 18 de enero de 2026

Juegos ONCE | Las 5 combinaciones ganadores de los sorteos del Triplex de la ONCE del domingo

Los cinco sorteos diarios del Triplex vuelven este domingo y en laSexta podrás ir comprobando cada uno de sus resultados a cada hora del sorteo.

Un domingo más llega la ONCE para darte una alegría, ¡o más bien cinco! Porque su Triplex celebra este domingo también sus cinco sorteos diarios con los que, quizás, consigas llevarte su mayor premio.

Desde las 10 de la mañana y hasta casi las 10 de la noche podrás ir comprobando el resultado de cada sorteo en laSexta y así descubrir si has resultado ganador de alguno de sus premios.

Los resultados del Triplex de la ONCE de este domingo 18 de enero de 2026 son:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).