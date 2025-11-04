Super Once de hoy | Comprueba los resultados del martes 4 de noviembre de 2025

Comprueba los sorteos de los cinco diarios del Super 11 de este martes, segundo día de sorteos de la ONCE. Estas son todas las combinaciones ganadoras de la jornada.

Un día más el Super 11 de la ONCE llega en busca de múltiples ganadores. En este martes 4 de noviembre, el Super Once funciona del mismo modo que cualquier otra jornada: cinco sorteos, cinco resultados que podrán premiar con un millón de euros a la persona que acierte 11 de los 20 números que saldrán en cada sorteo.

¿Y si aciertas menos números? ¡No te preocupes! También hay premio para ti, no será el millón ganador pero los 50.000 euros que ofrece el siguiente premio sirven de sobra como 'premio de consolación'... ¡Hay premio incluso si aciertas solo 4 números!

Si te animas a participar en este sorteo de las ONCE, seguramente te preguntes a qué horas podrás saber si has acertado o no. El primer sorteo del día para el Super Once tiene lugar a las 10:00h, al que le siguen los cuatro siguientes (a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y sobre las 21:15h), de la misma manera que ocurre con el Triplex.

Lista de resultados del Super Once

A partir de las 21:15h la ONCE anuncia los números premiados de sus sorteos, además del de Super Once y Triplex, también el del Cupón Diario de la ONCE.

Para el sorteo de este martes, 4 de noviembre de 2025, los números premiados de los cinco sorteos son los siguientes:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Tanto el Super Once como el Triplex son sorteos que la ONCE celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que realizar una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

El Super Once, con premios de hasta un millón de euros

¿Qué premios reparte el Super Once este martes?

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).