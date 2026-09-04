Ahora

Loterías de la ONCE

Super 11 de la ONCE | Comprueba los sorteos del viernes 4 de septiembre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 4 de septiembre de 2026.

Los cinco sorteos del Super Once de la ONCE del viernes, antes del arranque del fin de semana Los cinco sorteos del Super Once de la ONCE del viernes, antes del arranque del fin de semanalaSexta

Para este viernes 4 de septiembre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez demuestra su soledad a la hora de exculpar a Marruecos: socios y oposición coinciden con matices frente a la "prudencia" del PSOE
  2. La violencia, los insultos y las descalificaciones no son apoyar a Ceuta: así usaron neonazis y grupos radicales el sufrimiento de la ciudad para dar alas al odio
  3. Nuevo episodio de "gamberrismo institucional" de Ayuso: planta a Hacienda e insta al resto de regiones del PP a hacerlo para evitar la reforma de financiación
  4. Volkswagen aprueba su plan de reestructuración: 50.000 empleos menos que deja en el aire el futuro de Seat y cuatro fábricas alemanas
  5. Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel diez días después de las devastadoras riadas en Nepal
  6. Un hombre sobrevive 9 meses con un riñón de cerdo hasta lograr un trasplante humano