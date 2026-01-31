Ahora

Juegos ONCE

Super Once de hoy | Comprueba los 5 resultados de los sorteos del sábado 31 de enero de 2026

Este sábado vuelve de nuevo el sorteo de Super Once. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos diarios del Super Once del sábado 31 de enero de 2026.

Resultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábadoResultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábadolaSexta

Este sábado 31 de enero de 2026 la ONCE vuelve a lanzar un nuevo sorteo del Super Once. Como hace todos los días. De hecho, en cada evento hay cinco combinaciones diferentes ganadoras. Cada una a una hora diferente: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

Dicho esto, los resultados se pueden comprobar a partir de la celebración del primero:

  • Primer sorteo (10.00h): 2, 4, 11, 12, 15, 20, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 61, 73, 82, 85
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Qué premios reparte Super Once el sábado

En cada extracción de Super Once, que son tres cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para presos políticos en Venezuela tras semanas de liberaciones
  2. Miles de personas toman las calles de Minnesota para protestar contra Trump y "el régimen del terror del ICE"
  3. Trump vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: una menor de 13 años habría sido "obligada a practicarle sexo oral hace 35 años"
  4. Muere en el hospital una de las heridas en la tragedia de Adamuz: el balance de víctimas mortales se eleva a 46
  5. Un hombre mata presuntamente a su madre y deja herido de gravedad a su padre en Algeciras
  6. La concejala de Urbanismo de Alicante dimite tras acceder a un piso de protección oficial para rentas bajas