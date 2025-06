Comprobar los sorteos del Super Once de hoy, lunes 9 de junio de 2025

Super Once | Los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del lunes

¿Empiezas la semana con buen pie? Consulta los premios de los primeros sorteos del Super Once, uno de los dos sorteos diarios de la ONCE, en laSexta.com.

Aunque tener una buena semana no debería depender de un juego, es innegable que si nos toca algún premio, la semana comienza diferente. Es por eso que si participas en algún juego de la ONCE, deberías estar pendiente de los resultados. Desde las 10:00h de la mañana puedes consultar los números premiados de los cinco sorteos que se celebran este lunes 9 de junio de 2025 del Super Once, uno de los juegos sencillos, rápidos y sí, diarios. Los sorteos tienen a la vez a la misma hora que los del Triplex. Estas son las combinaciones ganadoras de la jornada:

Sorteo 1 (10:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 2 (12:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 3 (14:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 4 (17:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 5 (21:15h) - Pendiente de sorteo

No son ni Super Once ni Triplex los juegos más conocidos de la ONCE —lo es, quizás el Cupón Diario, para el que hay que esperar unas horas desde el comienzo de los sorteos de estos dos—, pero tienen a su favor la facilidad y sencillez del juego. Tienen lugar de lunes a domingo, también en días festivos, y cada uno funciona de un modo diferente.

En el caso del Super Once, en cada sorteo se extraen 20 números del 1 al 85: en función de los números acertados y del dinero apostado varían los premios, aunque el máximo siempre es de un millón de euros para una apuesta sencilla (de 1 euro) de 11 combinaciones. La apuesta mínima es de 1 euro para un boleto con cinco números: en el caso en el que todos ellos formen parte de la combinación ganadora, el premio es de 225 euros.

