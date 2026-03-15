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Sueldazo de la ONCE (domingo) | Comprueba los resultados del sorteo del domingo 15 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE del domingo 15 de marzo de 2026.

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingoComprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingolaSexta

Para este domingo 15 de marzo de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la ONCE, y el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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