Noviembre es un mes que la ONCE tiene marcada en rojo en su calendario de loterías, ya que en estas fechas celebra uno de sus sorteos más importantes. Jugando con su propio nombre, la organización realiza cada 11 de noviembre el sorteo extraordinario 11 del 11 de la ONCE, un juego con el que hasta 12 cupones son premiados con millones de euros. El primer sorteo se realizó precisamente el 11 de noviembre de 2011, fecha que consideran "muy señalada" desde la organización.

Los participantes en el sorteo solo tienen que hacerse con su cupón, ya sea en un punto de venta de la ONCE o a través de suweb oficial de JuegosONCE, por un precio de 6 euros. Podrán elegir uno de los 100.000 números del 00000 al 99999 en juego, de los que existen 120 series cada uno.

Para la extracción principal de cinco cifras se reparten los siguientes premios:

Un premio de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie adicional.

a las cinco cifras y serie adicional. 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (reintegro).

Además, hay otras once extracciones que se premian de la siguiente manera:

11 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras.

¿Cuánto se queda Hacienda del sorteo?

La Agencia Tributaria está atenta a este sorteo como con cada sorteo extraordinario de lotería. Por ley, todos los premios que superen los 40.000 euros están obligados a gravar un 20% de esa cantidad excedida.

En el caso del sorteo 11 del 11 de la ONCE, del premio especial de 11 millones de euros, 2.192.000 van a parar a las arcas del Estado. El ganador recibe 8.808.000 euros tras la retención. Los premios de 1 millón de euros dejan en la Agencia Tributaria 192.000 euros, quedando para los jugadores 808.000 euros.

Finalmente, de los premios no millonarios, el premio de 50.000 euros es el único obligado a tributar. De esta cantidad, Hacienda retiene 2.000 euros, recibiendo el jugador 48.000 euros. El resto de premios, por encontrarse por debajo del límite de 40.000 euros, los cobran los ganadores de manera íntegra.

La ONCE recuerda que los cupones rotos, perdidos o robados no son válidos para cobrar un premio. Los cupones adquiridos a través de la web JuegosONCE no tienen posibilidad de rotura, pérdida o robo, ya que la cantidad se ingresa en la cuenta virtual.