El próximo 1 de enero de 2022 a las 11:00 horas los españoles tienen una nueva cita con la suerte. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) vuelve a poner en juego el Cupón Extra de Navidad, un evento que cuenta con premios a la altura de las otras loterías navideñas. Hasta 911.700 cupones son premiados en la mañana de Año Nuevo, y se reparten en total 47.977.500 de euros.

De todos los premios, el más codiciado por los jugadores es el premio principal, que otorga 400.000 euros a las 75 series de un número de cinco cifras. Aparte, hay otras tres categorías de premios a números de cinco cifras:

Primer premio adicional: 40.000 euros

adicional: Segundo premio adicional: 20.000 euros

adicional: Terceros premios adicionales (150 números): 100 euros

Aproximaciones, terminaciones y reintegro

También hay recompensa a las aproximaciones (número anterior y posterior) y terminaciones de los números principales. En el primer caso, quedarían repartidas de la siguiente manera:

Aproximaciones al premio principal : 400 euros

: Aproximaciones al primer premio adicional : 300 euros

: Aproximaciones al segundo premio adicional: 200 euros

En cuanto a las terminaciones, se premian así:

Cuatro últimas cifras del premio principal: 675 euros

del premio principal: Tres últimas cifras del premio principal, primero y segundo adicionales: 50 euros

del premio principal, primero y segundo adicionales: Dos últimas cifras del premio principal, primero y segundo adicionales: 20 euros

del premio principal, primero y segundo adicionales: Última cifra del premio principal o reintegro: 10 euros

¿Cómo puedo jugar al Cupón Extra de la ONCE?

Los cupones del Extra de Navidad de la ONCE 2022 pueden ser adquiridos hasta el día 31 de diciembre de 2021 a las 21:00 horas, a un precio de 10 euros el cupón. Las participaciones pueden comprarse en cualquier punto de venta de la Organización, o a través de su la web de JuegosONCE, mediante un registro totalmente gratuito

Si aún no tienes tu cupón y quieres consultar las estadísticas de las cifras, la ONCE muestra en su web las veces que ha salido un número en particular y en qué posición, y también las que ha salido una terminación.

El Extra de Navidad de la ONCE, en laSexta.com

Recuerda que podrás seguir el desarrollo del sorteo de Navidad de la ONCE del 1 de enero en laSexta.com, con toda la información sobre los números premiados en el evento, en directo y al minuto. Además, podrás consultar todos los cupones con premio posteriormente en la misma web.