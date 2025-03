¿A qué hora es el Sorteo del Cupón Extra de la ONCE por el Día del Padre, con un premio de 17 millones de euros?

Aunque a veces el calendario laboral recoge el 19 de marzo como día festivo en muchos sitios, no es un día de fiesta nunca nivel nacional. Pero eso no quiere decir que no sea un día de fiesta. Este miércoles, miles de padres reciben sus felicitaciones, cartas o regalos en un día en el que ellos son los protagonistas. También lo son para la ONCE, que a lo largo del año realiza diferentes sorteos extraordinarios —además de sus ordinarios Triplex, Super Once o Cupón Diario, por ejemplo— y, entre ellos, está el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre.

A diferencia del Día de la Madre, el Día del Padre se celebra siempre el mismo día (19 de marzo), así que el sorteo tiene una fecha fija: el mismo 19 de marzo. El número premiado en el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de 2024 fue el 83333, con el número de serie 029, un cupón que repartía 17 millones de euros. Este año, el premio especial es el mismo: 17 millones de euros a un solo boleto.

El sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de 2025 se celebra este miércoles, 19 de marzo, a las 21:25h y, como el resto de sorteos de la ONCE, se puede seguir su retransmisión en directo.

Los premios del sorteo de la ONCE por el Día del Padre

El principal premio (premio especial) de este sorteo, el más esperado por todos, sólo se lo puede llevar una persona: se trata de un premio de 17 millones de euros a un cupón específico, el que tenga la combinación de cinco dígitos del primer premio y un número de serie específico. El resto de cupones que tengan esa combinación, independientemente del número de serie, se llevan 40.000 euros, un premio que puede alcanzar hasta a 99 personas.