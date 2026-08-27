Ahora

Lotería europea

Resultado y premios del sorteo europeo EuroDreams del jueves 27 de agosto de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves 27 de agosto de 2026, para el EuroDreams.

EuroDreams de hoy | Comprobar resultado del sorteo del jueves EuroDreams de hoy | Comprobar resultado del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 27 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE y de La Primitiva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. La tensión estalla en Ceuta: un grupo de ceutíes carga contra los migrantes acampados en la playa de El Trampolín
  2. Ángel Víctor Torres deja caer que la situación en Ceuta va para largo: "No les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos"
  3. Anatomía de un desastre natural: el colapso de un glaciar a más de 5.000 metros de altura que originó las devastadoras inundaciones en Nepal
  4. Evacúan El Saler y dos campings por un incendio en la Gola de Pujol, Valencia
  5. Meta llega a un acuerdo y pagará casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción a menores
  6. Roban el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa