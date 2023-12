"El Sorteo que nos une" es el clasico lema de la Lotería de Navidad y un pueblo de Galicia se lo ha tomado al pie de la letra ya que todos saldrán a las calles en búsqueda de unas participaciones del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre con la esperanza de que todos sean los agraciados de la gran cita de Loterías y Apuesta del Estado. No es la primera iniciativa del estilo que se celebra en España ya que en Almería un lotero cumple cinco años celebrando una búsqueda del décimo en el que reparte boletos gratuitos por su municipio. Ahora, Sobrado do Bispo, una pequeña aldea de Orense, celebrará su particular búsqueda del tesoro por tercer año consecutivo.

La asociaciónPorta da Cadea es la encargada de la actividad y ha escondido un total de 60 participaciones en 47 ubicaciones diferentes entre Sobrado do Bispo y Moreiras (en Toén) este pasado miércoles, Día de la Constitución. Concretamente, hay algunas participaciones de cinco euros, otras de diez y hay incluso un décimo de 20 euros de valor. Además, puede participar cualquier persona, sea o no de la aldea gallega. Además, según la publicación de la asociación de su cuenta de Facbook, el número que juegan este año es el 76153 así que los participantes tendrán que estar atentos por si encuentran algún boleto de estas cinco cifras.

La asociación la constituyeron a finales del 2019 varios vecinos de los 400 empadronados en Sobrado do Bispo, según cuenta el presidente de la organización Juan Carlos Arias a La Voz de Galicia. Arias explicó al medio ya citado que crearon la asociación con la intención de "promover iniciativas en el pueblo y fomentar la relación entre los vecinos" y que a lo largo de los últimos años desde su fundación han celebrado una serie de actividades culturales muy diversas desde comidas populares hasta fiestas tradicionales. Con la búsqueda del tesoro, "queríamos animar a la gente a salir a las calles y así juntarse, hablar y divertirse en familia buscando estos tesoros navideños", señala Juan Carlos.

Cómo funciona la búsqueda del décimo

El funcionamiento de la búsqueda de participaciones se basa en seguir las pistas que están escritas en varios carteles distribuidos por todo el pueblo. En ellas se darán misteriosas indicaciones sobre las localizaciones de las papeletas y aunque pueda participar cualquier persona, será más complejo para aquellos que no sean del pueblo. Algunas de las pistas tendrán rimas, otras, referencias a personajes del pueblo y habrá algunas más complicadas que otras, según ha adelantado a Arias al medio local.

La asociación micológica Os Cogordos es la encargada de las participaciones y la asociación se gasta un total de 300 euros en las participaciones. Ei el número que juegan en este pueblo llegara a tocar el Gordo, se repartirá un total de 5,2 millones de euros entre los vecinos de la aldea. En este escenario y que los niños de San Ildefonso canten los cuatro millones de euros junto con la combinación de cifras impreso en sus papeletas, los poseedores de las participaciones ganarían por lo menos unos 80.000 euros, mientras que el afortunado que descifre las pistas del décimo se haría con 400.000 euros.