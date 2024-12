El día que el sorteo de la Lotería de Navidad terminó en lágrimas de tristeza: "¿Qué estás cantando ahí niña?"

Los niños de San Ildefonso son los protagonistas del sorteo de la Lotería de Navidad de cada 22 de diciembre, que este año cae en domingo. El ambiente que se vive en la sala suele ser de alegría y emoción (de la buena), a pesar de que siempre suceden imprevistos. Pero el evento, que no es corto precisamente, está estudiadísimo y tiene contemplada una solución para cada caso.

Por ejemplo, si alguno de los pequeños se equivoca al cantar las cifras (pues los nervios o la emoción del momento puede jugar una mala pasada), siempre prevalecen las cifras oficiales que publica Loterías y Apuestas del Estado. De hecho, es algo que suele ocurrir y pasó, sin ir más lejos, en el sorteo del año pasado, según denunciaron varios usuarios.

Lo que no es tan común es que se cree un ambiente de crispación por una de esas equivocaciones, algo que ocurrió en el sorteo de 1987. La niña entonó las 95.000 pesetas ante la mirada extraña del hombre encargado de custodiar la tabla. "¿Qué estás cantando ahí niña?", le respondió enfadado paralizando el sorteo y volviendo a coger la bola que acababa de dejar la pequeña. Entonces, el hombre, llamado Felipe, empezó a regañar a la niña ante la mirada atenta de periodistas y cámaras que se acercaron a inmortalizar la escena.

Hay veces que los errores llegan también desde la propia administración, como sucedió en 2017. Loterías y Apuestas del Estado informó a una administración, la llamada Cal Pantxo de la plaza Corsini de Tarragona, de que había vendido 21 décimos del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2017, el 51244, cuando en verdad era un solo boleto. Entonces, los trabajadores de la administración ya habían celebrado a lo grande el segundo premio.

Esto es algo que ha pasado, incluso, a los propios jugadores de la lotería, quienes han escuchado terminaciones que no estaban metidas en el listado oficial de premios, el documento que recoge las terminaciones que sí que can a poder ser cobradas. Una de ellas habló con Más Vale Tarde para relatar su experiencia en el sorteo del año pasado. Tania, de la peluquería Elena & Lorena de Combarro (Pontevedra), escucharon su número en un premio de 1.000 euros a la serie. Pero resultó que ese décimo no estaba premiado.

"Son 100 euros que son nuestros, llegas a la Administración y te dicen que no está premiado. El chasco no es mucho, pero a ver...", lamentó en directo.