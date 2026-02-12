Ahora

Sorteo de SELAE

Lotería Nacional | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves para la Lotería Nacional.

¿Qué números se llevan los premios en el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves?¿Qué números se llevan los premios en el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves?laSexta

Para este jueves 12 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo.

Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos, el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El viento extremo deja al menos cinco heridos graves en Cataluña, uno en estado crítico, vuelos cancelados y trenes suspendidos
  2. Ábalos y Koldo García piden sin éxito recusar a cinco de los magistrados del Supremo en el caso mascarillas
  3. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  4. 'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas
  5. El 'zar' de la frontera de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes del ICE en Minnesota
  6. Gisèle Pelicot rompe su silencio en televisión con su primera entrevista: "Sentí que mi vida se derrumbaba"