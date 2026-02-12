Lotería Nacional | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

¿Qué números se llevan los premios en el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves?

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves para la Lotería Nacional.

Para este jueves 12 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo.

Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos, el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).