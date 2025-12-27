LOTERÍA NACIONAL | Sorteo del sábado 27 de diciembre de 2025, resultados y premios

Sorteo de hoy de Lotería Nacional | Primer y segundo premio en el sorteo del sábado

El de hoy es el tercer sorteo de Lotería Nacional de la semana, a diferencia de otras semanas, en las que sólo hay dos. El lunes se celebró el extraordinario de Navidad y hoy cerramos la semana con este.

Semana loca de sorteos, especialmente para Lotería Nacional: el sorteo de este sábado, 27 de diciembre, es el tercero que se celebra esta semana. Estamos acostumbrados a que cada semana se celebren dos sorteos de Lotería Nacional, por norma general, los jueves y los sábados. Pero no hay que olvidar que el lunes, 22 de diciembre, se celebró el sorteo de la Lotería de Navidad, el último gran extraordinario de SELAE.

Así que empezamos una semana extraordinaria con un sorteo extraordinario y la cerramos con el último sorteo de Lotería Nacional del año. Éste tiene lugar a las 13:00h —aunque no es el único sorteo del día, por supuesto, por la mañana ya arrancan Super Once y Triplex y el resto del día se reparten también otros— y reparte un primer premio de 130.000 euros al décimo y un segundo, de 25.000 euros. Los números premiados son los siguientes:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

Lotería Nacional

La Lotería Nacional es uno de los juegos de suerte populares y tradicionales de España. Se realiza dos veces a la semana: los jueves y los sábados. Este sorteo, de gran arraigo en la sociedad española, es responsabilidad de Loterías y Apuestas del Estado, que a su vez depende del Gobierno de España y del Ministerio de Economía y Hacienda.

El precio de venta estándar de los jueves es de 3 euros el número. Sin embargo, los sábados ordinarios, como es el caso de hoy, asciende a 6 euros. En sorteos extraordinarios asociados a fechas puntuales y los celebrados los considerados sábados especiales, el precio varía entre 12, 15 y 20 euros el boleto.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).