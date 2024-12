Lotería Nacional, La Primitiva, Sueldazo de la ONCE... de hoy | Comprobar los resultados de los sorteos del sábado 14 de diciembre de 2024

¡Buenos días! La jornada del sábado tenemos los sorteos diarios junto a la Lotería Nacional ordinaria, La Primitiva con su bote y el Sueldazo de la ONCE. Te acompañamos durante todo el día con la información más actualizada. ¡Comenzamos!

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 13 de diciembre premia al número 80580 y a la serie 093 . Los acertantes de estos dos números son los que se embolsan 6 millones de euros .

En el quinto sorteo del día del Super Once de la ONCE la combinación ganadora se compone de las cifras: 78, 14, 69, 39, 32, 34, 43, 38, 35, 17, 72, 47, 44, 42, 62, 41, 01, 82, 21, 37.

En el último sorteo de la jornada del Triplex de la la ONCE , el número premiado ha sido el 239.

En el cuarto sorteo del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de los números: 5, 9, 18, 22, 24, 27, 30, 37, 53, 61, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 84.

En el sorteo cuarto sorteo del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 673 .

El Cuponazo de la ONCE se juega todos los viernes a las 21:25h de la noche, en el mismo horario en que normalmente se juega el Cupón Diario . Tiene un precio 3 euros y con él se pueden ganar hasta 6 millones de euros si se aciertan las cinco cifras y la serie. También cuenta con el sistema 'Gana por los dos lados', que da premios a los que compartan las cuatro, tres, dos y una primeras y últimas cifras con el número premiado.

Los calvos también tienen derecho a la suerte , no solo a repartirla. Eso han debido de pensar en la administración de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) que estos días están regalando décimos a los vecinos de la localidad, siempre y cuando no tengan pelo. El número compartido por los jugadores es el 54.700, al que han tenido acceso gracias a un sorteo de 25 décimos. La administración incluso ha contratado a Raíl, un hombre calvo, al que los clientes pueden pasar el boleto por su cabeza.

Los números de los sorteos de la ONCE que han sido premiados en la ronda de las 12:00h son los siguientes:

El Cupón Diario de la ONCE del 12 de diciembre de 2024 ha dejado como número ganador el 57882 , cuyos acertantes se llevan 35.000 euros cada uno. El premio especial de 500.000 euros es para la serie 008 del mismo número.

En el último sorteo del día del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de las cifras: 23, 17, 34, 72, 44, 67, 26, 32, 13, 81, 62, 76, 48, 11, 40, 27, 37, 64, 07, 70 .

En el quinto sorteo de la jornada del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 654 .

En el cuarto sorteo del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de las cifras: 4, 5, 6, 10, 18, 21, 23, 32, 34, 52, 63, 66, 67, 68, 70, 77, 79, 81, 82, 85.

En el cuarto sorteo del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 042.

La ONCE sortea de lunes a jueves el Cupón Diario de la ONCE, el juego con el que los participantes intentan llevarse los 35.000 euros del número ganador. Este premio puede convertirse en 500.000 euros para el jugador si, además, acierte la serie. El precio del cupón es de 2 euros todos los días, un precio que varía con los sorteos que lo sustituyen el viernes y el fin de semana.

Los números premiados de la ONCE en su segunda ronda del día son:

En el Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 11 de diciembre de 2024, el número premiado es el 22338 , que permite a los ganadores llevarse 35.000 euros. Por otro lado, la serie premiada con 500.000 euros es la 027 del mismo número.

En el último sorteo de la jornada del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de las cifras: 15, 21, 22, 03, 47, 05, 65, 50, 45, 34, 63, 25, 62, 41, 46, 36, 28, 35, 56, 74 .

En el quinto sorteo de la jornada del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 103 .

El Cupón Diario de la ONCE es uno de los sorteos más tradicionales de nuestro país, un juego que por 2 euros puede dar premios de miles de euros. El primer premio es de 35.000 euros para los cupones con la combinación ganadora de cinco números, pero además todos los días hay un premio especial de 500.000 euros para el cupón único que acierte también el número de la serie ganador.

En el cuarto sorteo del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de los números: 2, 4, 11, 14, 18, 23, 27, 31, 33, 34, 39, 48, 55, 60, 68, 69, 75, 76, 77, 81.

En el cuarto sorteo del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 586 .

El Cupón Extra de Navidad , al igual que la Lotería de Navidad, ya se encuentra a la venta. Los jugadores pueden conseguir sus cupones en los puntos de venta y a través de la web oficial de la ONCE . El mayor premio que se pueden llevar es de 400.000 euros, como en el caso del juego de Loterías y Apuestas, solo que el número de décimos que se pueden premiar es menor al haber menos series emitidas.

Aquí tienes los números premiados de los juegos de la ONCE en su segunda ronda:

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este martes premia a los participantes que tengan un cupón con la combinación 79191 , gracias a la cual reciben 35.000 euros cada uno. El jugador que tenga la serie 041 del mismo número recibe 500.000 euros de premio.

En el quinto sorteo del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de los números: 24 37 50 45 60 19 68 53 71 62 42 28 52 49 31 41 73 39 79 72 .

En el último sorteo de la jornada del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 955 .

Recuerda que, aunque la Lotería de Navidad sea ahora mismo el juego de lotería que copa la atención de la gente, hay otros sorteos que también tienen premios muy jugosos aunque no repartan tanto dinero como el del 22 de diciembre. En época navideña tendremos los siguientes:

La combinación ganadora en el cuarto sorteo de la jornada del Super Once de la ONCE se compone de los números: 45 49 44 52 84 75 47 39 07 71 27 03 01 14 67 21 50 68 33 65 .

En el sorteo de las 17:00 h del Triplex de la ONCE , el número premiado es el 792 .

Los jugadores de Lotería de Navidad, en general, no juegan un solo décimo en el sorteo del domingo 22 de diciembre. De hecho, la media de décimos comprados por los jugadores están en cuatro, lo que supone una inversión de 80 euros. Pero hay quien compra muchos más: laSexta ha recogido declaraciones de una jugadora en doña Manolita que se ha comprado 115 décimos porque según ella es "fan de la Lotería de Navidad". En total se ha gastado 2.300 euros. ¿Cuántos te has gastado tú este año?

Los números premiados a las 12:00h en los sorteos de la ONCE son los siguientes

En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE , el cupón este lunes se lleva los 35.000 euros es el que tiene los siguientes números premiados: 07735 . El premio especial, de medio millón de euros, se va para el cupón que, además de este número, tenga el siguiente número de serie: 005 .

La quinta combinación ganadora en el sorteo del Super Once de la ONCE se compone de los números: 59, 28, 40, 01, 76, 70, 13, 20, 42, 27, 04, 06, 39, 57, 05, 71, 75, 17, 09, 52.

En el quinto sorteo del Triplex de la ONCE de la jornada, el número premiado ha sido el 104 .

Cuenta atrás para la Lotería de Navidad

Tras el sorteo de Lotería de la Constitución del pasado sábado, ya no quedan sorteos especiales de camino al más esperado de todos: la Lotería de Navidad se juega en la mañana del domingo 22 de diciembre, con su gran lista de premios entre los que destaca, como no podía ser de otra manera, el Gordo de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo). Si no tienes aún tu número, recuerda que puedes ver dónde comprarlo con el buscador de Loterías y Apuestas del Estado.