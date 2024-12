EuroDreams | Comprueba los números premiados hoy, lunes 9 de diciembre de 2024

Cuenta atrás para la Lotería de Navidad

Tras el sorteo de Lotería de la Constitución del pasado sábado, ya no quedan sorteos especiales de camino al más esperado de todos: la Lotería de Navidad se juega en la mañana del domingo 22 de diciembre, con su gran lista de premios entre los que destaca, como no podía ser de otra manera, el Gordo de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo). Si no tienes aún tu número, recuerda que puedes ver dónde comprarlo con el buscador de Loterías y Apuestas del Estado.