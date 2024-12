Ganar la Lotería de Navidad y no llevarte ni un euro: los casos en los que no puedes cobrar aunque lleves el Gordo

Para susto de los colaboradores de Aruser@s (y de todos los españoles) existen una serie de impedimentos por los cuales no se puede cobrar el premio de la Lotería de Navidad, aunque se tengan en posesión los números agraciados por la suerte. Y ojo, porque algo tan común como compartir décimo puede darnos más de un dolor de cabeza si no se hace de manera correcta y legal.

Los tiempos son también algo fundamental a tener en cuenta, ya que una vez pasados tres meses, vence el plazo para poder cobrar. Si sufrimos una pérdida o un deterioro del décimo, también podemos tener problemas, ya que en el caso de que alguien reclame un décimo perdido y antes de que sea denunciado su extravío, el propietario original perdería el derecho a cobrarlo.

"A mí me sigue pareciendo que entre amigos o familiares es una falta de confianza el hecho de tomar tanta prevención", opina Alfonso Arús. "Yo a Ricou no se lo he pedido nunca, y mira que hemos compartido veces", añade Angie Cárdenas.