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Lotería del finde

GORDO (La Primitiva) | Resultado del sorteo de hoy, domingo 16 de agosto de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 16 de agosto de 2026.

Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiados Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadoslaSexta

Para este domingo 16 de agosto, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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