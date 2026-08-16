Resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE hoy, domingo 16 de agosto de 2026

Números ganadores en el sorteo de hoy del Sueldazo del Fin de Semana (domingo)

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 16 de agosto de 2026.

ONCE de los fines de semana

Para este domingo 16 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)