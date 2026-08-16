Ahora

ONCE de los fines de semana

Resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE hoy, domingo 16 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 16 de agosto de 2026.

Números ganadores en el sorteo de hoy del Sueldazo del Fin de Semana (domingo) Números ganadores en el sorteo de hoy del Sueldazo del Fin de Semana (domingo)laSexta

Para este domingo 16 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad niega que haya un "colapso sanitario" en Ceuta como asegura el PP y aboga por "sacar a la gente de la playa"
  2. Las tormentas golpean España: el fuerte temporal deja dos muertos, inundaciones en varias regiones y rescates en Castellón
  3. Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
  4. Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron presuntamente ruso en el espacio aéreo de Rumanía
  5. Varios países condenan el rechazo de Israel al plan de paz de Trump en plena llegada de Kushner a Egipto
  6. Los vecinos de un pueblo de Segovia se unen para restaurar el órgano barroco de la iglesia, con siglos de historia a su espalda: "Vino en un carro de bueyes"