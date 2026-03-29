Ahora

Bote: 4,5 millones de euros

Gordo de La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del domingo 29 de marzo de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 29 de febrero pone en juego 4,5 millones de euros para su principal ganador.

Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadosGordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadoslaSexta

Para este domingo 29 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva, con un bote de 4,9 millones de euros, son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes comprobar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el del Sueldazo de la ONCE y el de la Bonoloto.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Irán vuelve a golpear Israel: dos misiles impactan en una importante planta química en Be'er Shiva, al sur del país
  2. Sánchez cierra la espiral de su boom internacional por el 'no a la guerra' con una carta a la militancia: "Nosotros sabemos de qué lado estamos"
  3. Sin petróleo y con fecha límite: el mundo entra en una cuenta atrás energética tras el cierre del Estrecho de Ormuz
  4. El Gobierno y la Iglesia pactan el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que no tienen recorrido legal
  5. La preocupante escalada de los delitos de odio en España: el 16,3% de personas LGTBI han sido agredidas en el último año
  6. Dónde debe estar el Guernica: el Gobierno Vasco y el Reina Sofía se enzarzan por la obra de Picasso