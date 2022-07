Hasta hace relativamente poco, el bote máximo del Euromillones era de 200 millones de euros, que no está nada mal. Sin embargo, la normativa del sorteo modificó este límite para ampliarlo y desde mayo de 2020 el límite de asignación o 'tope' es un poco mayor. El 'tope' de la cuantía máxima a la que puede llegar el importe del premio de primera categoría en un ciclo es de 200 millones, pero una vez que se alcance en el siguiente ciclo, en lugar de ampliarlo en 15 millones —como se hace semana a semana si no hay ganador— se incrementa en 10 millones, de manera sucesiva hasta que se alcance la cantidad máxima: 250 millones de euros. Todavía no se ha llegado a ese momento, y esta vez tampoco se hará.

Este viernes 8 de julio Euromillones pone en juego un total de 230 millones de euros, el mayor bote de su historia, tal y como ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Sociedad ha destacado que se trata de una cifra récord para un sorteo tanto en España como en Europa y que la particularidad de este bote máximo reside en que, si en el sorteo de este viernes no hubiera acertantes de primera categoría en el sorteo de Euromillones, la cifra del bote se mantendría en juego durante cuatro sorteos consecutivos.

Si en el quinto sorteo no hubiera acertantes de primera categoría, se repartiría el bote entre los acertantes de la siguiente categoría inferior que tenga ganadores, según ha apuntado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. En este escenario, ha puesto de relieve que, durante sus casi dos décadas de historia, España ha sido, junto a Francia, uno de los países más afortunados en Euromillones: en 109 ocasiones el bote ha tocado en España.

Hasta la fecha, el mayor premio de Euromillones repartido en España se dio el 6 de octubre de 2017, entonces un acertante de Las Palmas de Gran Canaria ganó 190 millones de euros. El último gran premio de EuroMillones en nuestro país se repartió el pasado 18 de marzo, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, donde un acertante ganó un premio de más de 26,8 millones de euros.