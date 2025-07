Primer Cupón Diario de la ONCE de la semana: premios de hoy, lunes 7 de julio de 2025

¿Qué número se lleva el premio del sorteo de hoy, lunes, del Cupón Diario de la ONCE?

La ONCE celebra este lunes el primer sorteo del Cupón Diario. Comprueba en laSexta.com el número que se lleva el primer premio y el premio especial de la jornada.

Resultados de la ONCE

La ONCE continúa en este arranque de la semana con el sorteo del Cupón Diario, el primero de los cuatro que tienen lugar a lo largo de la semana. Después de conocer los últimos resultados de los sorteos diarios del Super Once y el Triplex, se anuncia el número que se lleva el premio del Cupón, así como el premio especial, que reparte medio millón de euros a un cupón específico.

El Cupón Diario de la ONCE del lunes 7 de julio de 2025, que reparte 35.000 euros por boleto premiado, se va para el número pendiente de sorteo. Asimismo, la participación que se lleva los 500.000 euros es aquella que, además de esta combinación, tenga el número de serie pendiente de sorteo.

El sorteo del Cupón Diario es el más antiguo de los de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Por el funcionamiento de los sorteos de la ONCE, además, también se llevan premios, aunque más pequeños, otros números similares al extraído: concretamente, los que coincidan con algunas de las primeras cifras de la combinación o con las últimas. Son las 'aproximaciones' especiales de los sorteos de la ONCE que, en el caso del Cupón Diario, reparten del siguiente modo:

Si coinciden las cuatro primeras cifras → 250 euros

Si coinciden las cuatro últimas cifras → 250 euros

Si coinciden las tres primeras cifras → 25 euros

Si coinciden las tres últimas cifras → 25 euros

Si coinciden las dos primeras cifras → 6 euros

Si coinciden las dos últimas cifras → 6 euros

Si coincide la primera cifra ( reintegro ) → 2 euros

) → 2 euros Si coincide la última cifra (reintegro) → 2 euros

