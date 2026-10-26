Ahora

Loterías de la ONCE

Premios del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunes 26 de octubre de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 26 de octubre de 2026.

Juegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteo Juegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteolaSexta

Para este lunes 26 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Acuerdo de derechas para el Senado: Vox se retira de seis provincias y el PP no se presentará en otras tres
  2. Nadie sabe, todos acusan: Gobierno y oposición inician un fuego cruzado para señalar a quién benefician los disturbios de Barcelona
  3. Lula gana las elecciones en Brasil con una remontada inédita ante un Flávio Bolsonaro que no acepta los resultados
  4. Dictan una orden de busca y captura a Vito Quiles en la causa abierta por mofarse de una mujer con discapacidad
  5. Los Mossos investigan si en el autobús accidentado en Fogars iban demasiados pasajeros de pie
  6. Varapalo emocional a los vecinos de Tribulete 7 (Madrid): la jueza archiva su causa al no encontrar motivos suficientes para imputar al fondo por un delito de acoso