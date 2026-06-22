Cupón Diario de la ONCE | Resultado del sorteo de hoy, lunes 22 de junio de 2026

¿Qué número se lleva el premio del sorteo de hoy, lunes, del Cupón Diario de la ONCE?

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 22 de junio de 2026.

Para este lunes 22 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y Super 11 de la ONCE de hoy.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).