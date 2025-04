Comprobar todos los sorteos del Viernes Santo (18 de abril de 2025), de la ONCE y Loterías

¡Hoy comienza oficialmente la Semana Santa!

Aunque ayer ya fue festivo en gran parte de España (no en toda), hoy ya estamos oficialmente de vacaciones de Semana Santa. Este viernes, 18 de abril de 2025, es Viernes Santo, festivo a nivel nacional. Pero los festivos también hay sorteos y loterías. A partir de las 10:00h puedes comprobar los números premiados de los primeros sorteos de la ONCE, los de Super Once y Triplex.