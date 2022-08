Hoy, 15 de agosto de 2022 tanto Loterías y Apuestas del Estado como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) organizan sus sorteos diarios de juegos de azar. En unos minutos conoceremos los resultados del Sorteo Extra de la ONCE de Verano, de la Primitiva, la Bonoloto, el Cupón de la ONCE con su premio de 35.000 euros y 500.000 euros a número y serie, a partir de las 21:25 horas.

Ya conocemos los resultados de Triplex y Super ONCE de las 10:00 y las 12:00, que puedes consultar bajo estas líneas. Sigue con nosotros en laSexta.com para conocer todos los resultados de hoy.

Resultado Extra ONCE de Verano

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy, 15 de agosto de 2022, ha dejado 15 millones de euros para el número 10.231 de la serie 047. Los jugadores que hayan acertado solo el número principal se llevan 40.000 euros de premio; obtienen 1.200 los que hayan acertado las cuatro últimas cifras; 120 euros los que acierten las tres últimas; 12 los que acierten las dos últimas y el reintegro (6 euros) a los que compartan las unidades con el número ganador.

En cuanto a los diez premios de un millón de euros corresponden a las siguientes combinaciones de número y serie:

17.250, serie 023

99.936, serie 107

14.031, serie 065

02.916, serie 051

79.319, serie 004

86.626, serie 052

01.400, serie 078

79.512, serie 080

39.237, serie 077

86.292, serie 118

Aquellos que acierten las cinco cifras de estas combinaciones sin serie se llevan 1.200 euros.

Resultado de la Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto de hoy los números ganadores se encuentran en la siguiente combinación: 24 03 01 45 35 48, siendo el número complementario el 10. El reintegro es el 3.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

En el sorteo diario del Cupón de la ONCE celebrado hoy, 15 de agosto de 2022, ha sido premiado el número 85.024 con 35.000 euros. En esta ocasión, la Paga corresponde a la serie 045 del mismo número.

Resultados Triplex

El Triplex de la ONCE ha comenzado la semana premiando a los siguientes números de tres cifras:

Primer sorteo: 101

Segundo sorteo: 884

Tercer sorteo: 298

Resultados Super ONCE

En cuanto al Super ONCE, los números premiados son los siguientes:



Primer sorteo (10.00 horas): 03 04 05 07 08 12 15 27 28 30 33 40 43 46 50 55 59 62 64 65

Segundo sorteo (12.00 horas): 06 08 13 21 26 30 35 36 41 42 56 58 63 64 66 70 71 74 78 80

Tercer sorteo (21.15): 05 07 10 11 14 20 32 37 39 40 42 44 49 55 56 57 59 60 67 79

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).