Comprobar los sorteos de lotería hoy | Bonoloto, Euromillones, Cuponazo de la ONCE, Triplex, Super ONCE y Eurojackpot, viernes 17 de enero de 2025

El juego de Super 11 también ha celebrado su sorteo de las 10:00 h , el primero de los cinco que celebrará hoy, como cada día. La primera combinación ganadora de Super ONCE del viernes 17 de enero ha sido:

El primer resultado del día llega de la mano del Triplex de la ONCE , cuyo sorteo de las 10:00 ha dejado el siguiente resultado:

Como parte del convenio, la entidad cameral promoverá acciones concretas, como la sensibilización empresarial sobre la contratación de personas con discapacidad , la reserva de plazas para este colectivo en cursos de formación, y la organización de foros en los que empresas y la ONCE participen para fomentar la inclusión laboral.

En concreto, este acuerdo impulsa iniciativas que favorecen la inclusión en el entorno empresarial y social, con el objetivo de contribuir a la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la ONCE han firmado un nuevo convenio de colaboración que busca reforzar su compromiso con la integración social y laboral de personas con discapacidad.

¡Buenos días!

Despertamos en este viernes 17 de enero, final de la semana laboral e inicio del fin de semana para muchos.

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE no paran tampoco en viernes. A partir de las 10:00 h conoceremos el primer resultado del día de la mano de Triplex y Super ONCE.

¡No te lo pierdas!