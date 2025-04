Comprobar resultados de los sorteos de hoy, viernes 11 de abril de 2025, de Bonoloto, Euromillones, Cuponazo de la ONCE, Triplex, Super ONCE y Eurojackpot

Loterías y Apuestas del Estado y Juegos ONCE finalizan su ronda de sorteos de este viernes.

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 11 de abril de 2025 premia al número 57160 y a la serie 053 . Los acertantes de estos dos números son los que se embolsan 6 millones de euros .

En el sorteo de las 21:15 h del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de los números: 26, 51, 53, 48, 70, 44, 09, 12, 23, 74, 34, 31, 62, 36, 61, 60, 03, 13, 71, 20.

En el último sorteo de la jornada del Triplex de la ONCE , el número premiado has sido el 609.

Hoy, como cada viernes, Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE celebran sus sorteos habituales que dan inicio al fin de semana:

El Triplex , junto a Super ONCE , es uno de los juegos que más sorteos celebra en un mismo día, y además se celebra todos los días de la semana. Los dos juegos celebran cinco sorteos diarios , a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. En el Triplex por 0,50 euros puedes ganar 150 si aciertas el número de tres cifras, mientras que en el Super Once si se acierta 11 de las 20 cifras puede ganarse 1 millón de euros .

El Cuponazo de la ONCE se juega todos los viernes a las 21:25h de la noche, sustituyendo al Cupón Diario . Tiene un precio 3 euros y tiene un premio máximo de 6 millones de euros . También cuenta con el sistema 'Gana por los dos lados', que da premios a los que compartan las cuatro, tres, dos y una primeras y últimas cifras con el número premiado.

En el cuarto sorteo del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de los números: 4, 5, 16, 22, 23, 25, 28, 31, 34, 44, 45, 46, 53, 56, 58, 61, 64, 73, 83, 85.

En el sorteo de las 17:00 h del Triplex de la ONCE , el número premiado es el 882.

Los sorteos del Eurojackpot se llevan a cabo cada martes y viernes desde Helsinki, ofreciendo grandes premios semanales, con un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € , que aumenta semana tras semana si no hay ganadores de primera categoría.

Por su parte, el primero sorteo de hoy del Super 11 de la ONCE deja la siguiente combinación ganadora:

A las 10:00 horas, como siempre puntuales, han dado comienzo los primeros sorteos de este viernes 11 de abril . Como de costumbre, son el Triplex y el Super 11 de la ONCE los sorteos más madrugadores, que nos ofrecerán un total de cinco resultados a lo largo del día.

Ayer también tuvieron lugar los sorteos habituales de cada jueves . Si te perdiste sus sorteos y aún no conoces cuáles son los números ganadores, no te pierdas cada uno de los resultados de los sorteos del jueves 10 de abril:

La ONCE y Loterías y Apuestas del Estado afrontan un nuevo día con todos los sorteos de hoy, viernes 11 de abril , preparados para dar sus premios durante la jornada.

Comenzamos con los sorteos del viernes. A las 10:00 horas arrancan los primeros sorteos del día... ¡y no paran hasta la noche! No te pierdas los resultados de cada sorteo de Loterías y Apuestas del Estado y Juegos ONCE.