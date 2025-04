Comprobar los resultados de los sorteos de hoy (martes 15 de abril de 2025) de la ONCE y Loterías

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este martes premia a los participantes que tengan un cupón con la combinación 92078 , gracias a la cual reciben 35.000 euros cada uno. El jugador que tenga la serie 024 del mismo número recibe 500.000 euros de premio.

En el sorteo de las 21:15 h del Super Once de la ONCE , la combinación ganadora se compone de las cifras: 03 66 14 83 72 40 24 18 58 64 21 11 77 47 28 13 30 02 36 31

En el quinto sorteo del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 840.

La combinación ganadora en el cuarto sorteo del Super Once de la ONCE se compone de los números 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 21, 28, 32, 33, 38, 44, 46, 47, 67, 70, 76, 84.

En el cuarto sorteo del Triplex de la ONCE , el número premiado ha sido el 171.

A las 14:00h han tenido lugar los terceros sorteos del Super Once y del Triplex, los dos juegos de la ONCE que tienen lugar cinco veces al día. Estos son los números ganadores:

¡A punto de conocerse los números premiados de los segundos sorteos del día!

En breves se darán a conocer los números premiados de los segundos sorteos de Super Once y Triplex, los dos sorteos que la ONCE celebra a diario, cinco veces al día. Los premios del Super Once dependen del número de aciertos y la cantidad de números apostados. Así, se obtendrá un premio mayor con 5 aciertos si se apostó por 5 cifras en comparación con una apuesta de 11. También influye la cantidad de dinero apostada: si apostamos 1 euro por una combinación ganadora de 11 cifras obtendremos un millón de euros, pero si apostamos 10 euros por esa misma participación, el premio será de 10 millones de euros.

Por otro lado, los premios del Triplex son más 'sencillos', pero también más pequeños: los jugadores que hayan acertado las tres cifras en el mismo orden en el que se han extraído ganarán un premio de 150 euros. Por su parte, quienes acierten esas tres cifras, pero en orden cambiado, se llevan un premio de 10 euros. En el supuesto de adivinar las dos primeras cifras o las dos últimas del número ganador, la recompensa es de 2 euros. Finalmente, los participantes que acierten solo la primera cifra o la última recibirán el reintegro, es decir, recuperan los 50 céntimos invertidos.