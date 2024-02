El martes 27 de febrero de 2024, tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE vuelven a organizar sus sorteos diarios de juegos de azar. En breve conoceremos los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE, con su premio de 35.000 euros y el especial de 500.000 euros para número y serie. El sorteo de la ONCE se realizará a las 21:25h y el de Loterías a las 21:30h.

En torno a la misma hora se conocerán los números de Euromillones, que en esta ocasión pueden llegar a dar un bote de 26 millones de euros y de Eurojackpot, que sortea 10 millones de euros. El Triplex y el Super Once se juegan a las 10:00h, las 12:00h y las 21:15h.

Resultado Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto premia al número formado por las siguientes cifras: pendientes de confirmación. Siendo el pendiente de confirmación el número complementario afortunado y el pendiente de confirmación como reintegro. Los premios de la Bonoloto siempre varían en función del bote acumulado y de la recaudación diaria por la venta de boletos.

Resultado de Euromillones

El sorteo de Euromillones de este martes deja como combinación ganadora la formada por los números pendientes de confirmación. En esta ocasión, las estrellas premiadas son las pendientes de confirmación. Finalmente, el número afortunado de El Millón, que ha sorteado un millón de euros entre los apostantes españoles, ha sido el código pendiente de confirmación.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

Este martes 27 de febrero el Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros al número pendiente de confirmación. Además, aquel jugador que haya acertado la serie pendiente de confirmación del mismo número recibe la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Resultados de Eurojackpot

El sorteo de Eurojackpot de este martes otorga el bote ganador a los jugadores que hayan acertado las cifras pendientes de confirmación así como los soles pendientes de confirmación.

Resultados Triplex

Estos son los números agraciados en los sorteos del Triplex de la ONCE de este miércoles:

Primer sorteo: 061

Segundo sorteo: 227

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

Resultados Super Once

A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras del Super Once de hoy:

Primer sorteo: 01 02 06 10 19 27 28 30 32 35 38 44 45 51 56 64 65 66 77 84

Segundo sorteo: 16 19 21 23 33 36 38 39 40 50 51 53 59 63 66 69 74 75 81 85

Tercer sorteo: pendiente de confirmación

El Cupón Diario de la ONCE

Lo que actualmente se conoce como Cupón Diario de la ONCE se conocía en sus inicios con el nombre del Cupón Pro-Ciegos. Se realiza de lunes a jueves, el viernes pasa a denominarse el Cuponazo y el sábado y el domingo el Sueldazo, con premios más cuantiosos. El sorteo se realiza de lunes a jueves a las 21:25h.

El Cupón Diario de la ONCE tiene un coste estándar de 2 euros, y el premio de 35.000 euros lo ganan aquellos jugadores que acierten las cinco cifras del cupón en orden. Además, aquel jugador que acierte la serie junto al número principal se lleva 500.000 euros.

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE se juega diariamente a las 10:00h, las 12:00h y las 21:15h. El sorteo consiste en apostar por un número de tres cifras, que podrá jugarse en uno o más ocasiones. Acertar el número otorga un premio de 150 euros, pero se puede recibir dinero también por tener las tres cifras en diferente orden o por tener una o dos cifras al principio o al final en la misma posición que la ganadora. Cada apuesta realizada cuesta 0,50 euros.

Super ONCE

El Super ONCE es un juego de la Organización Nacional de Ciegos Españoles que se celebra de lunes a domingo. Tiene un coste de 1 euro, que se multiplica por el número de apuestas iguales realizadas y por el número de sorteos en los que se quiere participar. Consiste en seleccionar de 5 a 11 números del 1 al 80. Durante el sorteo, se extraen 20 números. Los premios otorgados también dependen de la apuesta realizada.

Euromillones

El sorteo de Euromillones, gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado, se juega simultáneamente en Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza, por un precio de 2,5 euros. El 50% de la recaudación de la venta de boletos va destinada a cubrir los premios de los participantes.

El juego consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 50 y, adicionalmente, dos 'estrellas' numeradas del 1 al 12. Acertar todos estos números otorga al jugador los premios de máxima categoría, que incluye botes que se van acumulando semana a semana si no hay ganador. Actualmente, el bote puede alcanzar un límite de 240 millones de euros, cifra que no aumenta hasta que alguien acierta los siete números.

Además, los jugadores españoles tienen acceso a El Millón, juego en el que siempre hay un ganador. Todos los boletos en España tienen asignados un código único, entre los cuales se rifa un millón de euros.

La Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, y se realiza de diariamente a las 21:30h. Cada apuesta realizada cuesta 0,50 euros, aunque el mínimo exigido por participación es de dos apuestas y, por tanto, debe abonarse 1 euro en cada ocasión. En la participación se marcan seis números del 1 al 49, y cada una tendrá asignada un número aleatorio del 0 al 9 que corresponderá al reintegro.

Existen dos modalidades de juego: la diaria permite jugar solo en el día marcado, mientras la semanal o de abono corresponde a los sorteos que faltan por celebrarse durante la semana después de la fecha de sellado del boleto.

La Bonoloto se caracteriza por ser un sorteo similar a La Primitiva, aunque es más asequible para los jugadores al tener un coste menor. Esto repercute en los premios, que también tienen asignadas cuantías inferiores. Se destina el 55% de la recaudación total a los premios, a los que se suman posibles botes acumulados de sorteos anteriores.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).