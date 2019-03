La apuesta homófoba de la alcaldesa popular de Forcarei: humillar a un gay con un beso en contra de su voluntad

Fue a buscarle la secretaria de la alcaldesa, le invitó a unas cervezas en un bar y de repente se encontró la emboscada. "Me dijo que si me daba un morreo ganaba una churrascada", denuncia Víctor Núñez.

Víctor dice que fue sujetado por las piernas para que el operario, trabajador del Ayuntamiento de Forcarei, se ganara una churrascada a su costa: "Me retorció toda la cara, me lastimó la cara y me dio un morreo en contra de mi voluntad".

Todo el grupo, en el que se encontraba la alcaldesa del municipio, Belén Cachafeiro, empezó a aplaudir y reír. Víctor y su novio, que le acompañaba en aquel momento, se sintieron humillados. "Empezaron a insultar, a llamarnos maricones allí en la mesa", explica.

La vejación va a llegar al Parlamento gallego. "Los hechos ocurrieron en un local público en el que era innegable la presencia de la alcaldesa en esos hechos gravísimos", señala Jorge Correa, Concejal del BNG en Foracarei.

La alcaldesa se niega a hablar con nosotros, pero en Radio Pontevedra ha negado haber participado en la burla: "Yo desconocía todo, toda broma que habla, porque habla de una broma pero con total respeto". Cree que se la implica por ser del PP y por la frustración de un supuesto fracaso en la organización de los actos del Orgullo, de la que se encargaba Víctor y Gustavo.