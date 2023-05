¿Le ha dado Manuela Carmena algún consejo a Rita Maestre de cara a las elecciones del 28M? La candidata de Más Madrid responde en Al Rojo Vivo, donde revela las recomendaciones que le ha hecho la exalcaldesa de la capital.

"Que sea natural, que no me fíe de lo que dicen unos asesores u otros, que me fíe de mi instinto y que sea sincera, que es lo que estoy intentado hacer cada día", afirma Maestre, que asimismo responde cuál es su gran proyecto para Madrid si es alcaldesa: la ciudad de los 15 minutos.

Puedes escuchar su explicación al respecto en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que asimismo tacha de "insulto a la inteligencia pretender luchar contra el cambio climático y las olas de calor en Madrid con plantas en balcones", en alusión a la reciente propuesta de Isabel Díaz Ayuso en este sentido.