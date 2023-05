"¡Ay, por Dios, a mis 82 años!": así responde una vecina de Cabezuela (Segovia), un pueblo de más de 600 habitantes que no puede celebrar elecciones municipales este domingo, cuando le preguntan si ella misma se presentaría a la Alcaldía. "Hay chicos jóvenes y muy bien preparados", añade. Pero lo cierto es que no ha habido suficientes, ni jóvenes ni mayores, para conformar las listas necesarias para poder llevar a cabo la cita electoral. Algunos vecinos consideran que "es un poquito raro", porque se trata de un pueblo "grande; otros tienen claro que el hecho de que "la gente" esté "descontenta con todo lo que hay en España" es lo que ha hecho que se llegara esta situación. "Y ya veremos dentro de seis meses".

En total son 8.213 habitantes los que no pueden ejercer su derecho al voto este 28 de mayo, dejando inutilizadas (por ahora) mesas electorales y sin designar a un total de 228 concejales: 44 municipios, la mayor parte en Aragón, no pueden votar y la causa en todas es la misma: falta de candidaturas. Nadie quiere ser alcalde en Cabezuela, pero tampoco en otros 38 municipios navarros, en Monroyo (Teruel) ni tampoco en otros cuatro de Burgos.

Eso sí, no es que estos pueblos se queden sin elecciones, sino que, por ahora, no se celebran el 28M. Según consta en el 'dossier' de las municipales y autonómicas de este año, difundido por Presidencia del Gobierno, habrá elecciones en todas estas localidades en el plazo de seis meses, al no haberse presentado ninguna candidatura, de acuerdo al artículo 181 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La alcaldesa de Monroyo (Teruel), la socialista Gloria Blanc, ya dijo en su momento que no repetiría. "Yo no me voy a volver a presentar, porque dije que tenía un periodo" determinado, asegura a laSexta. Lo cierto es que en este municipio sí se presentaron listas, dos concretamente: una del PSOE y otra del Partido Aragonés, pero no se cubrieron con el número suficiente de alcaldables. Blanc lo entiende: "El Ayuntamiento requiere trabajo y no se cobra". Sobre todo en municipios pequeños, los salarios suelen ser muy bajos —más de 2.500 alcaldes cobran por debajo de los 100 euros, mientras que más de 3.000 tienen un salario inferior a los 1.000 euros, la mayoría de ellos sin dedicación o con dedicación parcial—, pero en el consistorio siempre hay algo que hacer.

¿Qué pasa si en 6 meses tampoco hay elecciones?

Mientras en algunos de estos municipios confían en que para entonces ya habrá candidatos suficientes como para poder votar, la ley también prevé los siguientes pasos en el caso de que se repita esta situación. Así pues, en virtud del artículo 182 de la LOREG, si no hay una cantidad suficiente de alcaldables, "se constituirá una comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacante".

Eso sí, en el caso de que esto tampoco sea suficiente y no sea posible constituir esta gestora, "la Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma asumirán directamente la gestión ordinaria de la entidad local no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada".

Mientras, en otros puntos de España, el problema que se encuentran es precisamente el contrario: es el caso del pueblo zamorano de Entrala, que con sólo 126 habitantes, ha visto cómo se presentaban siete partidos políticos diferentes, por lo que se encuentran con que existe un partido distinto para cada 18 habitantes.