El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar en Alhama de Murcia tras conceder la nueva alcaldesa popular María Cánovas dos concejalías a la ultraderecha en el Ayuntamiento. Los concejales José García y Francisco Alcaraz pasarán a formar parte del Gobierno local y dirigirán los áreas de Dependencia, Consumo, Comercio, Atención al Ciudadano y Agricultura y de Eficiencia Energética y Control Biológico y Fauna, respectivamente.

Esta última es una nueva creación, en especial por la problemática que se estaría generando, según sostiene Vox, en la localidad por la presencia de arruís, una especie de cabra que invade Sierra Espuña. Sin embargo, la fauna es competencia autonómica no municipal, y esta concejalía se ha creado para encajar en algún sitio a la ultraderecha.

Francisco Alcaraz ha sido nombrado concejal de Fauna este jueves. Durante su intervención en el Ayuntamiento para explicar en qué consiste su área, ha asegurado que "no le he dado tiempo a prepararlo". "No me ha dado tiempo a organizar todo el tema este, pero bueno, aquí en Alhama hay mucha fauna. No me va a faltar trabajo", ha sostenido el edil.

Con esta excusa, controlar la cabra arruí, se ha creado una concejalía para que Vox entre en el Gobierno local. "Me hubiera gustado gobernar en minoría, pero ha sido imposible", ha justificado la alcaldesa 'popular'. "Los únicos que se han sentado a dialogar son los dos ediles de Vox, entrarán en el Gobierno y reducirán el gasto económico", ha asegurado.