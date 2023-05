La candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos Begoña Villacís ha lamentado los insultos que ha recibido Vinicius durante el partido de liga que el Real Madrid jugó contra el Valencia C.F.

"España no es un país racista, pero no se puede mirar a otro lado cuando presenciamos algo así", ha indicado. Además, ha confesado que cree que el problema reside en que no se actúa con la correspondiente contundencia cuando algo así sucede. "Los racistas están encontrando cómplices perfectos en quienes no están actuando con la contundencia que debiera".

De esta forma, Begoña Villacís ha indicado que el problema tanto en el deporte como en la política es que "los radicales están campando a sus anchas", algo que asegura que "no debemos permitir".

Por este motivo, ha defendido que es importante que Ciudadanos tenga un papel decisivo en Madrid para "evitar que los radicales" se hagan con la capital española. "Si entro no voy a permitir que alguien como Ortega Smith sea quien determine el futuro de los madrileños", ha asegurado.