Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento para pedir la concentración del voto en Sumar para "expulsar y colocar a Vox en la oposición". Tras conocer los resultados de las últimas encuestas que se han dado a conocer en la recta final de la campaña electoral, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha indicado que ahora mismo se encuentran en "un empate técnico" con el partido liderado por Abascal.

La líder de Sumar ha defendido en una entrevista concedida a RTVE, que es "clave" conseguir ser la tercera fuerza para expulsar al partido que "quiere acabar con los derechos de las mujeres".

Un momento que ha aprovechado para confesar que está convencida de que van a ganar las elecciones, aunque dejando claro que "gobernarán mejor". Por este motivo, ha pedido a los ciudadanos que "no se crean el discurso de la derecha".

Además, ha defendido un modelo político en el que prevalece el diálogo por encima del ruido. "La gente lo está pasando mal, la política no puede ser un problema. Uno hace ruido cuando no tiene propuesta de país. No voy a gobernar con ruido", ha asegurado.

Entre sus propuestas electorales, Yolanda Díaz ha indicado que quiere "seguir subiendo los salarios" y que se reduzca la jornada laboral sin reducir el sueldo. La líder de Sumar ha asegurado que busca "seguir ganando en derechos". Un objetivo que considera que, para conseguirlo, su partido es "la fuerza decisiva". "Yo hablo poco, pero lo que digo lo cumplo", ha recalcado.