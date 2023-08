Los partidos apuran las últimas horas de unas negociaciones de vértigo para acordar la composición de la Mesa del Congreso, a apenas dos días de que se constituyan las Cortes Generales. Unas conversaciones que se desarrollan bajo presión después de que Junts haya optado por exprimir los plazos, pues no tomará una decisión hasta el mismo día de la sesión constitutiva, horas antes de la votación.

A este respecto, la exministra socialista Reyes Maroto ha apostado por "dejar tiempo a todos los grupos para que definan cuál es la posición", aunque también ha manifestado que espera que "no sea un precedente el esperar hasta el último momento para conformar el Parlamento".

La que fuera candidata a la Alcaldía de Madrid el 28M ha defendido que "el PSOE tiene una buena candidata" -entre los nombres socialistas que más suenan para presidir la Mesa está precisamente el de una mujer, la expresidenta balear Francina Armengol- y que espera que el PSOE presida la Cámara Baja "porque pone en valor el peso que ha recibido de las urnas".

Además, Maroto se ha pronunciado sobre las palabras de Carles Puigdemont, que la víspera deslizaba a través de las redes sociales que, a medida que se acerca un día decisivo como el jueves, "crece el nerviosismo y sube la subasta". "A mí no me molesta lo que esté diciendo Puigdemont", ha afirmado al respecto la exministra, que ha mantenido que "Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país".

En este contexto, desde Sumar el diputado electo Enrique Santiago ha afirmado en 'Radio Euskadi' que la Presidencia de la Mesa debe corresponder al PSOE como el partido con más representación "entre todas las fuerzas progresistas" y ha considerado que Armengol es una buena candidata. Además, ha defendido la presencia de los nacionalistas en el órgano de gobierno del Congreso para reflejar "esa pluralidad que va a hacer viable un gobierno de coalición democrático y progresista".

Críticas del PP

Por su parte, desde el PP la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado los actos por la festividad de La Paloma para acusar a Pedro Sánchez de hacer "una política de mercado de intereses" y negociar "de manera oculta". Así, la dirigente 'popular' ha aseverado que "ya lo tiene todo cerrado" con Junts: "Tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta", ha aseverado.

"No sé qué beneficio puede haber en España en que un prófugo de la Justicia va a decidir el futuro de todos", ha criticado la dirigente 'popular', que ha insistido en hablar de un supuesto acuerdo secreto: "Estoy convencida de que lo tienen pactado porque no se van a ver en una igual nunca. Nunca nos vamos a enterar de lo que hay", ha afirmado Ayuso, que además ha defendido que debería presidir el Congreso "el partido que ha ganado las elecciones con una amplia mayoría y no grupos minoritarios".

"Eso debería ser lo normal y nos hemos acostumbrado a que todo puede ser en este juego parlamentario", ha criticado Ayuso, que ha descartado ceder la Presidencia de la Cámara Baja al PNV, como sugirió Coalición Canaria: "No creo que el PNV represente a todos los españoles", ha sentenciado.