El presidente del Gobierno y candidato del PSOE este 23J, Pedro Sánchez, ha asegurado que si gana las elecciones derogará los "aspectos más lesivos" de la conocida comoley mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que aprobó el PP y que en la anterior campaña electoral Sánchez ya prometió que derogaría si llegaba a La Moncloa.

Eso es algo que no ha ocurrido. El Gobierno de coalición no ha conseguido derogar la ley mordaza, aunque sí ha habido intentos de llegar a un acuerdo. En una entrevista en 'TVE', a 48 horas de las elecciones, Sánchez ha explicado que si no ha cumplido con esta promesa es porque los números no daban: "Tenemos 153 escaños y para derogar necesitamos 176".

Cuando la periodista Silvia Intxaurrondo le ha recordado que en el programa electoral socialista no hay ninguna mención ni ningún compromiso de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, el líder del PSOE ha "garantizado" que si obtienen una "mayoría parlamentaria", derogarán "los aspectos lesivos".

¿Qué sucedió con la ley mordaza?

El PSOE tuvo que negociar con ERC y EH Bildu la derogación de esta norma, pero los esfuerzos para llegar a un acuerdo con estas formacionesfracasaron en marzo tras más de un año de negociaciones.

Las formaciones independentistas abogaban por una derogación total de la norma y acusaban al Ejecutivo de PSOE y Podemos de no cumplir con su palabra. La coalición se quedó entonces solo con el apoyo del PNV para sacar adelante la reforma que planteaban y el único escaño que podían aportar no era suficiente.

Preguntado en dicha entrevista por esta cuestión, Sánchez ha alegado que "otras formaciones aprovecharon el debate para cosas que no podía aceptar, como desproteger a la Policía Nacional". "Eso demuestra la falacia del debate político de que poco menos que me he rendido", ha añadido.