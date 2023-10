El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, es consciente del interés que existe para escucharle hablar directamente de la amnistía y así lo ha expresado a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Granada.

Sin pronunciar la palabra amnistía, Sánchez sí ha respondido a laSexta en directo sobre las negociaciones. El candidato socialista a la investidura ha indicado que darán a conocer su "posición concreta" una vez culminen las negociaciones con los grupos parlamentarios en curso.

"Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen que por qué no me refiere a ello directamente; estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios", ha señalado al responder sobre la amnistía. "Cuando tengamos una posición concreta la expondremos", ha añadido, defendiendo nuevamente los indultos. "Yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad y la normalización de la política en Cataluña y hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que obedeció a un interés general", ha añadido.

En un mensaje velado a los tiempos de los partidos independentistas, Sánchez ha reiterado que tras las "cinco semanas perdidas" con la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que quiere "es que haya un gobierno con plenas funciones", pero al igual que hay "una urgencia" por que esto ocurra también hay unas "negociaciones complejas" que llevar a cabo con un arco parlamentario que tiene distintos intereses.

De lo que se trata, ha dicho, es de "encontrar ese espacio de encuentro para arrancar esta legislatura y poder formar una mayoría parlamentaria que no solamente nos dé una investidura sino también la legislatura".