Pedro Sánchez ha respondido a las afirmaciones que Alberto Núñez Feijóo pronunció este lunes en el Programa de Ana Rosa asegurando que el PP le había dado "más alcaldías y más diputaciones al PSOE de lo que ha pactado con Vox". Unas palabras que el líder del PP pronunció sin aportar ningún dato.

"No es verdad que Feijóo haya pactado más con el PSOE que con Vox. No es verdad, es mentira. Ha habido 140 acuerdos en ayuntamientos entre el PP y Vox", ha dicho el presidente del Gobierno en una entrevista en el mismo programa.

En esta línea, ha recordado las palabras del popular en las que afirmó que en los lugares donde se necesitaran los votos de Vox les darían cabida en los gobiernos: "Feijóo dijo que va a meter a Vox en el Gobierno. No hay más preguntas. Esto es lo que hay. O hay un gobierno progresista o uno ultraderechista de Feijóo y Abascal".

Preguntado sobre la posibilidad de un Gobierno conjunto entre PP y PSOE, Sánchez ha sido claro afirmado que "el PP está tragando con la retahíla de cuestionamiento de la violencia machista de Vox": "Están prohibiendo las concentraciones institucionales, las declaraciones de condena, y lo está firmando el PP".

"No soy perfecto, pero soy limpio"

El presidente, además, ha cargado contra lo que ha llamado "la argumentación sibilina de la burbuja del sanchismo" que, apunta, "está llena de manipulación y maldades". "Se han sobrepasado todas las líneas, se ha dicho que soy un golpista, prepotente, adicto del Falcon... Se llega a decir que soy un filoetarra. Se han ido inflando de maldades", ha dicho.

"Dicen que no se sabe qué hay en el móvil del señor Sánchez. Se ha dicho de mi mujer que el cambio de posición de Marruecos es porque mi mujer pertenece a una red de narcotráfico en Marruecos. El problema es que venimos de un presidente del Gobierno (Rajoy) que tuvo problemas de verdad con sus mensajes y sus móviles, con SMS a un corrupto como Bárcenas. Hoy no tienen nada contra mí, no soy perfecto, pero soy limpio. Pero para hacer daño se dice eso de que a ver qué tengo en mi móvil, que la red de narcotráfico de mi mujer en Marruecos. Póngase en mi lugar. Ante insidias, mentiras, ¿cómo se puede uno defender?", ha aseverado el presidente.

El presidente se ha pronunciado también sobre uno de los ataques más recurrentes que recibe por parte de la derecha, la utilización del avión Falcon, que fue adquirido por el presidente Aznar: "Cuando lo ha utilizado el señor Aznar o Rajoy nunca ha sido un problema. Para PP y para Vox yo tendría que ir en autostop, porque no reconocen la legitimidad de este Gobierno".

"Feijóo me llamó 'personaje'. Es una falta de respeto"

El líder socialista también ha reprochado a Feijóo que este lunes hablara de él como "este personaje", lo que ha calificado como "una falta de respeto".

"En esos medios conservadores se ha dicho que soy un presidente ilegítimo porque he mentido a los españoles. Se ha dicho, por los medios y por la derecha y ultraderecha. Desde las mentiras se ha construido un discurso de ilegitimidad y vemos ahora a tertulianos y líderes del PP diciendo que soy un presidente ilegítimo. Ayer Feijóo se dirigió a mí llamándome 'este personaje'. Yo he cambiado de opinión, pero no he mentido. Insultar en el debate público, Ana Rosa, me parece que nos degrada como país, nos hace peor como país", ha señalado el presidente.

"Ni hay ministros de EH Bildu ni hay un acuerdo de Gobierno"

Sánchez, además, ha recordado que "ni hay ministros ni ministras de EH Bildu, ni hay un acuerdo de Gobierno" y ha apuntado que con ese partido "solo hay apoyos puntuales" para sacar adelante leyes concretas.

"Busco votos debajo de las piedras, como por ejemplo, para pactar la reforma laboral. Hay que volver al sentido común y ver la hoja de servicios de este Gobierno y yo defiendo mi reelección por dos razones, consolidar los avances sociales y evitar un retroceso, que lo estamos viendo con los gobiernos del PP con la ultraderecha", ha señalado

"Somos la principal economía creciendo"

Sánchez también ha sacado pecho de la economía española y ha recordado que España es "la principal economía que más crece": "Cuadruplicamos el crecimiento de las principales economías, estamos rozando los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hemos reducido la alta tasa de desempleo juvenil, que hemos reducido en seis puntos. "Cuando nos miran desde Europa lo hacen con bastante reconocimiento", ha dicho.

"La ley del 'solo sí es sí' es una buena ley que protege a las mujeres"

En esa entrevista, Ana Rosa Quintana ha asegurado que la ley del solo sí es sí "ha hecho mucho daño" al Gobierno, a lo que Pedro Sánchez ha asegurado que esa "es su opinión".

"Plantea una reflexión que es por qué hemos retrocedido electoralmente, usted cree que es por eso y yo la respeto. Lo que ha habido es una desmovilización del electorado progresista, que ahora se está movilizando, pero una hipermovilización de la derecha. La fragmentación nos ha pasado factura. Vamos a ir a fórmulas de coalición, lo vemos en el tráiler de película tenebrosa que estamos viendo en algunos acuerdos. Yo siempre he defendido que esta es una buena ley que protege a las mujeres", ha apuntado.

La entrevista de Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez se ha convertido prácticamente en un cara a cara ideológico en el que el presidente del Gobierno ha utilizado una frase recurrentemente para responder a las afirmaciones de la presentadora: "Eso es su opinión, no son los hechos".

.